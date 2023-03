Sandro Boy in der Stallgasse von Marcus Ehning beim Schmusen mit Pony Max (Foto: Kalle Frieler) Im Alter von 30 Jahren hat sich der Hengst Sandro Boy von dieser Welt verabschiedet. Mit Sandro Boy gewann der dreimalige Weltcupsiegher Marcus Ehning 2006 in Kuala Lumpur zum zwweiten Mal den Weltpokal, insgesamt siegte er mit dem Sandro-Sohn in 14 Großen Preisen, die Lebensgewinnsumme des Springpferdes mit unbegrenzten Möglichkeiten beläuft sich auf 1.286.834 Euro, Die letzten Jahre konnte der Vererber auf dem Hof von Marcus Ehning in Borken genießen.