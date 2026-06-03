Aachen. In zehn Wochen beginnt das diesjährige größte Pferdesportereignis der Welt in Aachen: Die Weltchampionate in Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Voltigieren und Fahren (11. bis 23. August). Den Auftakt bildet eine pompöse Eröffnungsfeier am Dienstagabend, 11. August, ein Abend voller Emotionen und großer Bilder – Beginn der FEI World Championships Aachen 2026. Ganz im Zeichen des Mottos „Welcome Home“ wird bereits der Einmarsch der Nationen zum ersten Gänsehautmoment. Wenn die Athletinnen und Athleten der teilnehmenden Länder ins Hauptstadion einziehen, sind die Zuschauer nicht nur stille Beobachter, verrät Birgit Rosenberg, Vorstandsmitglied des ausrichtenden Aachen-Laurensberger Rennvereins: „Die Zuschauer werden in diesem Moment nicht nur von der Tribüne aus zuschauen, sondern mit ihrer Euphorie und ihrer Stimmung Teil der Show werden. Der Einmarsch der Nationen wird so nahbar und eindrucksvoll wie nie zuvor – einmalig!“ Ein weiteres zentrales Element der Eröffnungsfeier ist der Nachwuchs: Die besten jungen Reiterinnen und Reiter Deutschlands machen erlebbar, wie viel Potenzial im deutschen Pferdesport steckt. Sie stellen im Rahmen der Show die verschiedenen WM-Disziplinen vor und geben dem internationalen Publikum einen Vorgeschmack auf die Vielfalt und Besonderheiten, die die folgenden WM-Tage prägen werden – ein echtes Gemeinschaftserlebnis über Generationen hinweg. Zu den emotionalsten Bildern des Abends wird die große Quadrille der Deutschen Landgestüte zählen: 64 Hengste formieren sich in einer Choreografie, die Präzision, Tradition und Ästhetik eindrucksvoll verbindet. Für ein weiteres Highlight sorgt Lisa Röckener, die mit ihren spektakulären, auf Freiarbeit und Gelassenheit basierenden Showeinlagen seit Jahren begeistert. Mit ihrer besonderen Ausstrahlung und ihrem feinen Umgang mit den Pferden verleiht sie jedem Auftritt eine ganz eigene Magie – am Abend des 11. August ist sie fester Bestandteil der Eröffnungshandlung. Außerdem als Stimmungsgarant mit dabei: Knallblech. Mit bekannten und neuen Partyhymnen, Blasinstrumenten, eigens produzierten DJ-Beats und schier unerschöpflicher Energie wird die Band das Publikum aus ihren Sitzen reißen. Verantwortlich für die künstlerische Gesamtleitung der Eröffnungsfeier ist Regisseur Uwe Brandt. Er lässt Show und Sport zu einem dramaturgisch durchdachten Gesamterlebnis verschmelzen – von der offiziellen Begrüßung bis zum großen Finale. „Wir erzählen an diesem Abend keine Geschichte, die man nur anschaut, sondern eine, in die man hineingezogen wird“, sagt Brandt. „Wir wollen, dass die Menschen im Stadion das Gefühl haben, mitten in einem lebendigen Gesamtkunstwerk zu stehen – mit Bildern, Klängen und Emotionen, die man nur spürt, wenn man wirklich vor Ort ist. Diese Energie erlebt man am besten live im Allianz Park.“ Die Inszenierung setzt auf Kreativität, Vielfalt und starke Bilder und schafft damit einen Rahmen, in dem internationale Freundschaft und Zusammenhalt im Mittelpunkt stehen – über Ländergrenzen und Disziplinen hinweg. Wer dieses besondere Spektakel hautnah erleben möchte, sollte sich frühzeitig Tickets sichern – denn einzelne Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Karten gibt es im Onlineshop, telefonisch unter +49-241-9171111 oder direkt in der Geschäftsstelle des Aachen-Laurensberger Rennvereins. Die FEI World Championships Aachen 2026 werden sportlich, gesellschaftlich und kulturell neue Akzente setzen. Die Eröffnungsfeier am 11. August ist der Moment, in dem die Welt in Aachen zusammenkommt, um gemeinsam in dieses außergewöhnliche WM-Abenteuer zu starten. Verpassen Sie diesen Auftakt nicht – beginnen Sie Ihren Sommer der Weltklasse hautnah im Allianz Park. Welcome Home!