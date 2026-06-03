Hagen a.T.W. Wer für die laufende Turniersaison noch auf der Suche nach einem talentierten Nachwuchspferd mit internationaler Perspektive ist, sollte sich den 12. Juni 2026 vormerken. Im Rahmen des renommierten Jugend-Nationenpreis-Turniers „Future Champions“ auf dem Hof Kasselmann kommt die fünfte Hof Kasselmann & Schockemöhle Hybrid Auktion zur Austragung. Ab 20:30 Uhr werden 16 vielversprechende Dressur- und Springpferde live vor Ort sowie online versteigert. In den vergangenen Jahren hat sich diese Auktion als echte Schatztruhe für Sportpferde internationalen Kalibers etabliert. Zahlreiche ehemalige Auktionskandidaten haben sich innerhalb kürzester Zeit zu erfolgreichen Partnern im Spitzensport entwickelt und bestätigen damit eindrucksvoll die Zuchtphilosophie von Ullrich Kasselmann und Paul Schockemöhle. Zu den jüngsten Erfolgsgeschichten zählt Imo Pectore, der sich im April unter Olympiasieger Frederic Wandres für das Finale des renommierten Louisdor-Preises 2026 qualifizieren konnte. Bon Ami gehört mit Kat Fuqua (USA) zu den erfolgreichsten Pferden der internationalen Junge-Reiter-Tour und rangiert unter den Top 26 der FEI Weltrangliste. Valerioll und Simba, Preisspitzen der Hybrid Auktionen 2022 und 2024, entwickeln sich unter der Obhut der US-Team Reiter Jordan LaPlaca und Ben Ebeling vielversprechend in Richtung schwere Klasse. Ferguston sammelt gleich unter zwei Reiterinnen internationale Erfolge: Während er mit Paralympics-Goldmedaillengewinnerin Fiona Howard (USA) bereits CPEDI3*-Prüfungen in Doha und Hagen gewinnen konnte, präsentiert er sich parallel erfolgreich in der internationalen Children Tour unter Marielle Engelmeyer. Im Springsport sorgen ebenfalls zahlreiche ehemalige Auktionspferde für Schlagzeilen: Iron Dames Dialou Blue PS und Katrin Eckermann gewannen in diesem Jahr das Stechen um den Großen Preis der Global Champions Tour in Miami Beach und sammelten darüber hinaus Top-Platzierungen in Abu Dhabi, ’s-Hertogenbosch, Madrid, Monte Carlo, Wien und Rom. Mit A Kind of Blue PS entwickelt sich zudem eine der großen Nachwuchshoffnungen von Ansgar Holtgers Jr. (USA), während Charessino PS unter dem dreifachen Olympiasieger Ben Maher (GBR) bereits auf Fünf-Sterne-Niveau erfolgreich unterwegs ist und unter anderem im Weltcup von London überzeugen konnte. Auch die fünfte Hof Kasselmann & Schockemöhle Hybrid Auktion folgt konsequent dieser Philosophie und vereint moderne Abstammungen, hohe Rittigkeit und sportliche Perspektive – Eigenschaften, die sowohl ambitionierte Amateure als auch internationale Profis ansprechen. Die gesamte Kollektion ist ab sofort online verfügbar. Interessenten können sich bereits jetzt registrieren und ein aktives Bieterprofil für die Hybrid Auktion am 12. Juni anlegen. Wer die Pferde persönlich kennenlernen möchte, hat nach vorheriger Terminvereinbarung die Möglichkeit zur Besichtigung und zum Probereiten. Für weitere Informationen zur Auktion, zu den einzelnen Pferden oder zum After-Sales-Service stehen die Beraterteams des Hof Kasselmann und des Stall Schockemöhle gerne zur Verfügung. Die nächste Erfolgsgeschichte könnte bereits am 12. Juni beginnen. KOLLEKTION HIER ANSEHEN