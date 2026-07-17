Mitte Mai diesen Jahres hatte sie mit ihrem Ehemann noch das Deutsche Springderby in Hamburg wie alle Jahre zuvor besucht, der letzte öffentliche Auftritt der stets positiv eingestellten Marie-Luise Schmidt, die alle nur "Marile" nannten. 62 Jahre waren sie verheiratet, sie starb zuhause, wie sie es gewollt hatte, "es war am Ende eine Erlösung, so hat sie gelitten", sagt Ehemann Hauke Schmidt, der frühere Springreiter und weltbekannte Parcoursbauer sowie frühere Direktor Springen beim Stuttgarter Hallenreitturnier.