Thomas Dietz mit Tochter Theresa (2013) in Dortmund beim Hallenreitturnier

(Foto: Kalle Frieler)

Ratingen. Ziemlich verärgert ist inzwischen der renommierte Blumenarrangeur bei Veranstaltungen wie Reitturnieren, Thomas Dietz. Seine selbstlose Hilfe an den letzten drei Tagen bei den Europameisterschaften in Rotterdam wird ihm nun gar als Einmischung ausgelegt…

Einem Deutschen stoßen die für die deutschen Teilnehmer doch sehr gelungenen Europameisterschaften in Rotterdam nun sauer auf, Thomas Dietz (59). Der frühere Springreiter, der in der näheren Auswahl stand für die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles, war am Donnerstagmorgen in die niederländische Hafenstadt gefahren und ging den Parcours ab vor dem Beginn der zweiten Wertungsprüfung im Springreiten. „Da wurde ich bereits angesprochen, ob ich hier einen Job hätte“, sagt er. Dietz ist ja inzwischen europaweit bekannt für seine Ausschmückungen von Parcours` großer Reitveranstaltungen, wie zum Beispiel seit 2006 in Aachen beim deutschen Internationalen Offiziellen Turnier (CHIO), oder Basel, Mannheim, Dortmund, Valkenswaard, Hagen bei „Horses and Dreams“ oder Balve als Austragungsort der alljährlichen deutschen Meisterschaften in Dressur und Springen. Er sagte in Rotterdam allen, die auf ihn zukamen, er sei einen Tag vor Ort, weil ihn der Sport, die Anforderungen als ehemaligen Reiter eben interessierten. Als dem gelernten Floristen mit Meisterdiplom war ihm natürlich zwangsläufig gleich in Rotterdam aufgefallen, dass das Auge nicht gerade von Blumenschmuck zu Tränen gerührt wurde. Fast erschütternd, wie lieblos da zu Werke gegangen worden war, im Stadion selbst und auch sonst in der ganzen Umgebung der Anlage.

Und weil bereits viele die Dürftigkeit in der äußeren Gestaltung dieses doch großen Sportereignisses anprangerten, wurde Thomas Dietz aus der Organisation heraus ganz offen gefragt, ob er nicht helfen könnte und auch wolle. Dietz sagte, gerne, und er sagte: „Ich möchte nur die Logistik bezahlt haben, sonst kein Honorar, ich mache das gerne, weil mir der Sport am Herzen liegt.“ Das war mehr als ein fairer Deal. Er fuhr zurück nach Ratingen ins Hauptgeschäft, dort wurde ein LKW mit Blumen, Sträuchern und anderen Utensilien beladen, zurück ging es nach Rotterdam, wo der Rest getätigt wurde. Alles in allem eine Arbeit von zwölf Stunden, „und keine einzige Arbeitsstunde wurde in Rechnung gestellt.“ Doch nun werde er angemacht, er hätte sich in den Vordergrund gedrängt, sich wichtig machen wollen „und das trifft mich nun sehr. Ich habe keinen gefragt, ob er mich brauche, umgekehrt war es. Ich wollte helfen und habe es auch, aber mich nun hinzustellen, als hätte ich bewusst den Finger in eine Wunde gelegt, die schon die Tage vorher arg blutete – das habe ich nicht verdient. Das hat mich sehr verletzt.“