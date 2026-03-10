Verden. Es gibt sie also doch noch, trotz des Drangs der Zeitungsverlage aus Kostengründen zu digitalen Ausgaben und der Abkehr von gedruckten Auflagen, jene Zeitungen mit starker lokaler Beziehung, die nach eigenen Helden sucht und findet, wie nun der Syker Kurier als Teil des „Weser Kurier“. Zum Verbreitungsgebiet des „Syker Kurier“ gehört Twistringen, der Geburtsort des großen Springreiters Hartwig Steenken, der mit 36 Jahren 1978 an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstarb. Raffael Hackmann zeichnet nochmals das sportliche Leben des Hartwig Steenken nach, auf dessen Grab in Twistringen jemand einen Stein gelegt hatte mit der Aufschrift „Danke“.