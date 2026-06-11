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Wer sein Pferd liebt... PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Donnerstag, 11. Juni 2026 um 16:21

Frederic („Freddy“) Wandres mit seinem Championats-Pferd Bluetooth OLD von Bordeaux in der Mittagssonne am heimatlichen Stall in Hagen am Teutoburger Wald – als wahrer Horseman verbringt er mit seinem Partner zusätzliche Zeit

 (Foto: F.J.)

Freddy Wandres (38) stammt aus Kehl-Sundheim, am Rhein gelegen gegenüber Straßburg/ Elsass. Industriekaufmann, doch sein Lebensziel war der Beruf eines Dressurreiters, das erreichte er auf dem Kasselmannhof in Hagen am Teutoburger Wald. Seit 2017 ist er wichtiger Teil des Teams von Uli und Francois Kasselmann. Als Reiter wurde er u.a. Mannschafts-Olympiasieger in Paris 2024 und Team-Europameister ein Jahr danach in Crozet/ FR, vor einigen Tagen gewann er mit dem Wallach Bluetooth OLD bei der Deutschen Meisterschaft hinter Isabell Werth und Wendy de la Fontaine in Balve Silber im Grand Prix Special, auf die Kür hat der Badener im Hinblick auf die Weltmeisterschaften im August in Aachen verzichtet. Uli Kasselmann sagt über ihn: „Er hat großes Fachwissen, ist intelligent und will alles 1000-prozentig machen. Er kann Druck aushalten und lässt sich stets auch etwas sagen. Er vermag sich in Pferde hineinzudenken, versteht sich zu artikulieren und weiß, von was er spricht. Er ist ein Beispiel dafür, wie man sich einen Berufsreitlehrer vorzustellen hat.“

 

 

 

 
 

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