Isabel Freese auf dem Hannoveraner Rapphengst Fürsten-Look - Erste in der Einlaufprüfung zum Nürnberger Burgpokal (Foto: Anke Gardemann) Die Norwegerin Isabel Freese (41) gewann beim Turnier in Essen-Herbergen bei Cloppenburg die Einlaufprüfung zum Nürnberger Burgpokal auf dem Hannoveraner Rapphengst Fürsten-Look. Die Nordländerin hatte vor vier Jahren als erste Skandinavierin in Frankfurt den begehrten Pokal für möglicherweise kommende große Dressurpferde gewonnen und war um diesen Cup, der auf eine Idee von Dr. Reiner Klimke zurückgeht, im Vorjahr Zweite geworden.