Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Meisterschaft Vielseitigkeit und Deutsche Jugendmeisterschaften Vielseitigkeit (Junioren/Junge Reiter) vom 1. bis 4. Oktober in Luhmühlen Deutsche Meisterschaft Senioren CCI4*-S

Gold: Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Asha P; 24,9 (Dressur 22,9/Gelände 2/Springen 0)

Silber: Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz; 26,6 (26,6/0/0)

Bronze: Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen) mit DSP Quintana P; 35,2 (34,0/0,4/0,8)



CCI4*-S – offene Wertung

1. Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Asha P; 24,9 (Dressur 22,9/Gelände 2/Springen 0)

2. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz; 26,6 (26,6/0/0)

3. Andrew Hoy (AUS) mit Vassily de Lassos; 28,7 (28,7/0/0)



CCI4*-S – U25 Fördercup

1. Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen) mit DSP Quintana P; 35,2 (34,0/0,4/0,8)

2. Hanna Knüppel (Kisdorf) mit Carismo 22; 70,4 (32,0/38,4/0)



Deutsche Meisterschaft Junge Reiter CCI3*-L

Gold: Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Debby; 26,1 (Dressur 24,1/Gelände 2/Springen 0)

Silber: Joelle Celina Selenkowitsch (Achim) mit Akeby’s zum Glück; 29,2 (29,2/0/0)

Bronze: Libussa Lübbeke (Wingst) mit Darcy F; 29,8 (29,8/0/0)



CCI3*-L – offene Wertung

1. Michael Jung (Horb) mit Star Connection FRH; 21,0 (Dressur 21,0/Gelände 0/Springen 0)

2. Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Debby; 26,1 (Dressur 24,1/Gelände 2/Springen 0)

3. Joelle Celina Selenkowitsch (Achim) mit Akeby’s zum Glück; 29,2 (29,2/0/0)



CCI3*-L – U25 Fördercup

1. Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Debby; 26,1 (Dressur 24,1/Gelände 2/Springen 0)

2. Joelle Celina Selenkowitsch (Achim) mit Akeby’s zum Glück; 29,2 (29,2/0/0)

3. Libussa Lübbeke (Wingst) mit Darcy F; 29,8 (29,8/0/0)



Deutsche Meisterschaft Junioren CCI2*-L

Gold: Greta Busaker (Münster) mit Scrabble 15; 24,4 (Dressur 24,4/Gelände 0/Springen 0)

Silber: Ben Philipp Knaak (Norderstedt) mit Let’s Go 122; 27,6 (27,6/0/0)

Bronze: Kaya Thomsen (Lindewitt) mit Da bin ich C; 28,1 (28,1/0/0)



CCI2*-L – offene Wertung

1. Greta Busaker (Münster) mit Scrabble 15; 24,4 (Dressur 24,4/Gelände 0/Springen 0)

2. Ben Philipp Knaak (Norderstedt) mit Let’s Go 122; 27,6 (27,6/0/0)

3. Kaya Thomsen (Lindewitt) mit Da bin ich C; 28,1 (28,1/0/0) Weitere Informationen unter www.rechenstelle.de/de/veranstaltungen/2020/luhmuhlen-3/ Bundesvierkampf und Bundesnachwuchsvierkampf vom 2. bis 4. Oktober in Appelhülsen



Mannschaftswertung Bundesvierkampf

1. Westfalen II; 17.350 Punkte (Sina Brügger (Ascheberg)/Johanna Henrichs (Schloß Holte-Stuckenbrock)/Johann Vogt (Brakel)/Amelie Tönnissen (Senden))

2. Westfalen I; 17.1730 (Maya Gretenkord (Dorsten)/Alessia Meier (Hüllhorst)/Fiona Mönsters (Coesfeld)/Ann Madeleine Cordes (Münster))

3. Rheinland; 16.911 (Janine Itjeshorst (Schermbeck)/Victoria Theresia Joosten (Rees)/Victoria Katharina Kempen (Geldern)/Jule Sophie Mertins (Geldern))



Einzelwertung Bundesvierkampf

1. Sina Brügger (Ascheberg); 6.126

2. Victoria Theresia Joosten (Rees); 5.992

3. Alessia Meier (Hüllhorst); 5904



Mannschaftswertung Bundesnachwuchsvierkampf

1. Westfalen I; 17.346 (Marla Moderegger (Senden)/Mia Ketteler (Bocholt)/Lale Brinkmeier (Espelkamp)/Zoe Marie Czerwonka (Dortmunbd))

2. Rheinland; 17.299 (Henriette Katharina Joosten (Rees)/Soraya Schmäh (Wesel)/Franziska Bockhorn (Goch)/Emma Buschheuer (Wesel))

3. Westfalen II; 16.643 (Lena-Sophie Jankord (Münster)/Sophia Hanning (Nottuln)/Judith Peter (Coesfeld)/Lukas-Wilhelm Sühling (Borken))



Einzelwertung Bundesnachwuchsvierkampf

1. Franziska Bockhorn (Goch); 5.953

2. Lale Brinkmeier (Espelkamp); 5.896

3. Marla Moderegger (Senden); 5.872 Weitere Informationen unter www.bundesvierkampf2020.de