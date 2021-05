(Foto: Hubside Jumping/ Filippo Gabutti) Steve Guerdat (41), zuhause in Elgg und Besitzer einer Vorzeigeanlage, die früher Paul Weier gehörte, gewann in Grimaud am Golf von Saint Tropezauf dem elfjährigen Franzosen-Wallach Venard de Cerisy von Open Up Semilly den mit 200.000 Euro dotierten Grand Prix im Rahmen der vielwöchigen Hubside-Serie. Prämie für den Schweizer Olympiasieger von London und seit 29 Wochen Weltranglisten-Ersten: 50.000 €. Der dreimalige Weltpokalgewinner schlug im Stechen den Spanier Eduardo Alvarez Aznar auf Legend und die französische Mannschafts-Olympiasiegerin Penelope Leprevost auf dem Hengst Vancouver de Lanlore (30.000). Von den Deutschen erreichte keiner eine Platzierung im Großen Preis. Grand Prix in Zahlen