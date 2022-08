Auf der Anlage von Holger Hetzel im niederrheinischen Goch trifft sich bis Sonntag die Europa-Elite der besten jungen Springpferde (Foto: Thomas Hartwig)

Goch. Das bisher spektakulärste Turnier für junge Springpferde beginnt an diesem Donnerstag auf der Anlage von Nationen-Preisreiter und Auktionator Holger Hetzel in Goch. Um 13.00 Uhr beginnt an diesem 4. August 2022 im Reitsportzentrum von Holger Hetzel im niederrheinischen Goch das wohl spektakulärste Turnier für junge Spritzenspringpferde aus ganz Europa. In den drei Altersklassen der Fünf-, Sechs- sowie der gemeinsam an den Start gehenden Sieben- und Achtjährigen treten über vier Tage mehr als 200 Pferde zum höchstdotierten Turnier für Nachwuchspferde an, das in Deutschland je organisiert wurde. Allein in den Finalprüfungen der drei Altersklassen am Samstag und Sonntag sind 150.000 Euro an Preisgeldern zu gewinnen.

Der Eintritt ist kostenlos. Für die jüngsten Besucher gibt es im Kinderparadies ein buntes Programm. Der Samstagabend verspricht mit einem Barbecue sowie mit einer vom Westfälischen Pferdestammbuch veranstalteten Auktion springbetonter Fohlen zusätzliche Attraktionen. Zeitnah können die Resultate im Ergebnis-Ticker von www.equi-score.de verfolgt werden. Zusätzliche Informationen gibt es auch unter www.holger-hetzel.de/aktuelles

Zeiteinteilung:

Donnerstag: Zeitspringen 13:00 Uhr 01 Clear-Round-Springpferdeprüf. Kl. L (1,15m) 5-Jährige,

17:00 Uhr 04 Springprüfung Kl. M* (1,25m) 6j.

Freitag:

10:00 Uhr 02 Clear-Round-Springpferdeprüf. Kl. M* (1,25m) 5j

13:00 Uhr 05 Springprüfung Kl. M** (1,35m) 6j.

16:00 Uhr 08 Springprüfung Kl. S* (1,40m) 7+8j.

Samstag:

11:00 Uhr 07 Springprüfung Kl. M* (1,25m) 6j. (Trostrunde)

12:45 Uhr 09 Springprüfung Kl. S* (1,40m) 7+8j.

15:45 Uhr 06 Springprüf. Kl. M** -Stechen- (1,35m) 6j. (Finale / Preisgeld € 50.000,-)

Samstagabend Barbecue und Fohlenauktion des Westfälischen Pferdestammbuchs

Sonntag:

10:30 Uhr 11 Springprüfung Kl. M** (1,35m) 7+8j. (Trostrunde)

12:30 Uhr 03 Clear-Round-Springpferdeprüf. Kl. M* -Stechen- (1,25m) 5j. (Finale / Preisgeld € 25.000,-)

14:45 Uhr 10 Springprüf. Kl. S** -Stechen- (1,45m) 7+8j. (Finale / Preisgeld € 75.000,-)