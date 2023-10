Kevelaer. Ziemlich abseits der großen Medien und damit nicht in der Öffentlichkit läuft ein Rechtsstreit wegen angeblichen Dopings von vier Pferden von „ADEL RESORT“ und dem erfolgten Entzug der Besitzerlizenz. Dagegen wehrt sich der Eigentümer des Trainings- und Rehazentrums. Der Besitzertrainer Adel Massaad unterhält unter der Bezeichnung „ADEL RESORT“ ein privat geführtes Trainings- und Rehazentrum für Rennpferde mit eigener Rennbahn in Kevelaer/ Niederrhein, wo er ca. 35 Pferde, auch anderer Eigentümer, eingestellt hat. Das Trainingszentrum Adel Ressort betreibt ein medizinisches Zentrum, in welchem Pferde insbesondere im Hinblick auf Sehnen-, Bänder- und Gelenkerkrankungen mit modernsten Methoden erfolgreich diagnostiziert und therapiert werden können. (https://www.adel-resort.de/adel-resort-tv.aspx). Die Pferde werden regelmäßig durch drei renommierte Tierärzte medizinisch betreut. Die in Wettkampf und Training befindlichen Pferde des Adel Massaad wurden in der Vergangenheit wiederholt auf die Verabreichung unerlaubter Mittel (umgangssprachlich: „Doping“) kontrolliert, ohne dass es insoweit zu Beanstandungen gekommen wäre. In den Monaten Juli, August und September 2023 kam es zu einer Häufung von Kontrollen bei dem vier Pferde auffällig gewesen sind. Der Vorsitzende des Ordnungsausschusses von Deutscher Galopp, Mirko Roßkamp, hat gem. Nr. 673 der Rennordnung (RO) dem seit 2020 tätigen Besitzertrainer Adel Massaad mit sofortiger Wirkung die Besitzertrainerlizenz vorläufig entzogen mit der Behauptung, es seien bei drei verschiedenen Wettkampf- und Trainingskontrollen bei Pferden auf Massaads Trainingsliste verbotene Substanzen festgestellt worden. Das Medikamentenbuch sei nicht ordnungsgemäß durch den Antragsteller geführt worden. Adel Massaad wehrt sich gegen die Darstellung der Entscheidung des Vorsitzenden des Ordnungsausschusses des Verbandes Deutscher Galopp e.V. mit der Behauptung, er wäre vor dessen Entscheidung nicht ordnungsgemäß angehört worden. Die Anhörung eines Beschuldigten gehöre zu den durch die Verfassung geschützten Grundrechten, sagt er. Adel Massaad stellt klar, dass bei den in Rede stehenden vier Pferden zur medizinischen Behandlung Substanzen festgestellt worden sind. Bei den betreffenden vier Pferden sind in allen Fällen Behandlungen aus medizinischen Gründen erfolgt. Die Eintragung im Medikamentenbuch erfolgte erst zu einem späteren Zeitpunkt, wie dies Herr Adel Massaad dargelegte. Der Verband der Galopp e.V. gibt eine Medikamentenliste erlaubter Medikamente heraus, die für die Behandlung der Sportpferde zugelassen sind. Die verabreichten Medikamente sind sämtlich auf dieser Liste aufgeführt und daher zur Behandlung der Pferde erlaubt. Sie sind im Medikamentenbuch des jeweiligen Pferdes nach Verordnung und Verabreichung durch den Tierarzt von zuständigen Stellen im Medikamentenbuch einzutragen. Nur wenn die Medikamente weder medizinisch notwendig verabreicht noch im Medikamentenbuch eingetragen sind, spricht man von „Doping“. Anders ist es im hier vorliegenden Fall, da die Pferde alle Medikamente nach Untersuchung durch Tierärzte aus medizinischen Gründen verordnet bekommen haben. Im Hinblick darauf, dass sich die Eintragung der Medikamente durch die Tierärzte im Medikamentenbuch verzögerte, spricht der Verband jetzt von verbotenem Doping. Die Wirklichkeit ist: Die betreffenden Tierärzte haben die Eintragung in das Medikamentenbuch wegen plötzlichen Abrufes zu anderen Hilfelistungen versehentlich im Terapiezentrum unterlassen. Die betreffenden Tierärzte haben dies schriftlich bestätigt. Die zum Zeitpunkt der Trainigskontrolle noch fehlende Eintrag der verabreichten Medikamente durch die zuständigen Personen bedauert Adel Massaad. Jedoch erscheint ihm und den von ihm zur Einlegung von Rechtsmitteln beauftragten Rechtsanwälten der – wenn auch nur vorläufige - Lizenzentzug als absolut unverhältnismäßig und weit überzogen. Seine Rechtsvertreter bekunden: „Es ist richtig, Doping mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu bekämpfen. Wenn lediglich ein vergessener Eintrag über die Behandlung der vier Pferde mit erlaubten therapeutischen Mitteln in Rede steht und Adel Massaad für die Vergesslichkeit der Tierärzte den Kopf hinhalten soll, aber hierzu nicht einmal ordnungsgemäß angehört worden ist, dann ist immer noch kein Vorsatz des Beschuldigten festzustellen. Eben deshalb ist im Fall des Adel Massaad die Verurteilung mit Lizenzentzug unverhältnismäßig. Adel Massaad sagt: „Die Therapie in unserem Therapiezentrum diente und wird auch dem Wohl der Pferde dienen. Das tierärztliche Vergessen der Eintragung ist nicht mein Verschulden, weil ich nachweisbar bei den Behandlungen abwesend war. Selbst wenn man mich dennoch für das Vergessen anderer Personen verantwortlich machen will, so rechtfertigt dies nicht ein so tief in das Berufsleben eingreifende, unverhältnismäßige Maßnahme des Entzugs der Besitzertrainer-Lizenz. Daher greife ich die Entscheidung des Ordnungsausschusses des Verbandes Deutscher Galopp e.V. als eine nicht den rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechende Maßnahme auf dem förmlichen rechtsstaatlichen Rechtsweg an“.