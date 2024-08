Paris. Ähnlich wie der Team-Wettbewerb der Springreiter vor Schloss Versailles bei den Olympischen Spielen von Paris läuft auch der Wettbewerb um die Einzelmedaillen ab. Die Qualifikation ab 14.00 Uhr am heutigen Montag ist eine Prüfung nach Fehlerpunkten, am Start sind 75 Reiter, von denen 30 ins Finale um die Medaillen kommen. In der Einzelkonkurrenz einen Tag später wird ebenfalls nur ein Umlauf geritten und nach Fehlerpunkten gewertet. Bei Punktgleichheit wird um die Medaillen gestochen. Qualifikation Einzelspringen