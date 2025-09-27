Sie befinden sich hier: Home Sport Jos Verlooy ohne Abwurf belgischer Meister

Jos Verlooy ohne Abwurf belgischer Meister PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Samstag, 27. September 2025 um 19:24

Lanaken. Ohne einen einzigen Abwurf in drei Durchgängen wurde in Lanaken Jos Verlooy auf dem Schimmelwallach Killossery Konfusion belgischer Meister der Springreiter. Die weiteren Medaillen des im Rahmen der Weltmeisterschaften für Junge Springpferde durchgeführten nationalen Championats gingen Gilles Thomas auf Qiara de Kaiverie und Pieter Devos auf Panamarenka van den Blauwaeert. In Belgien muss sich jeder Springreiter, der für Internationale Offizielle Turniere (CSIO) oder Championate nominiert werden möchte, auf den Meisterschaften zeigen, wenn auch nicht mit seinem besten Pferd.

Endstand belgische Springreiter-Meisterschaft
 

