|Scott Brash wieder Nummer 1 der Weltrangliste
|Geschrieben von: DL
|Samstag, 14. Februar 2026 um 15:06
Lausanne. Der Brite Scott Brash ist wieder Mummer 1 der Springreiter-Weltrangliste. Der Schotte. der erstmals die Führung im Mai 2015 übernommen hatte, löste den US-Amerikaner Kent Farrington ab, der ab Mai 2025 vorne lag, er ist neue Nummer 2. Von den Duetshcen bleiben in den Top Ten Olympiasi9eger Christian Kukuk als Nummer 5 und Europameister Richard Vogel als Nummer 6.