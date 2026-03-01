Sie befinden sich hier: Home Sport Japaner Sato im GP von Helsinki

Japaner Sato im GP von Helsinki
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 01. März 2026 um 13:46

Helsinki. Im Rahmen des Weltcupturniers der Springreiter in Helsinki gewann der Japaner Eiken Sato (40) auf dem 15-Jährigen Chacco-Blue Nachkommen Chadellano JRA den mit 110.000 Euro dotierten Großen Preis. Den zweiten Platz hinter dem Asiaten, der seit 22 Jahren in Europa lebt und trainiert, belegte der frühere Mannschafts-Olympiasieger Kevin Staut (Frankreich) auf Kannonqulan. Bester Deutscher war als Fünfter Patrick Stühlmeyer (Mühlen) auf Conterno-Blue PS.

Großer Preis von Helsinki
 

