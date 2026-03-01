Sie befinden sich hier: Home Sport Michael Klimke Zweiter in GP-Kür in Wellington

Michael Klimke Zweiter in GP-Kür in Wellington PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 01. März 2026 um 17:00

(Foto: Centre-Line-Media)

Michael Klimke (Münster) belegte auf dem Wallach Harmony`s Fado, jüngstes Pferd in der Konkurrenz, in der Grand Prix Kür in Wellington mit 74,770 Prozentpunkten den zweiten Platz. Vor dem 56 Jahre alten Rechtsanwalt aus Münster, 2.000 Deutscher Meister der Dressurreiter, lag am Ende die Schwedin Tinny Vilhelmson Silfven (58), siebenmalige Olympiateilnehmerin und neunmalige Europameisterschaftsstarterin, mit Hyatt (78,0). Den dritten Platz erritt die US-Amerikanerin Susan Dutta (57) auf dem 16-Jährigen Wallach Don Design (72,895).
 

