s`Hertogenbosch/ NL. Europameister Richard Vogel (28) landete zum Abschluss des Internationalen Turniers im niederländischen Den Bosch den nächsten Coup. Der Weltranglisten-Vierte siegte nach Stechen auf dem Westfalen-Hengst United Touch S im mit einer Million Euro ausgeschriebenen Rolex Grand Prix und sicherte sich eine Prämie von 300.000 Euro. Hinter dem Weltranglisten-Vierten, dessen Pferd so sprang, wie es sich der frühere Weltmeister Hartwig Steenken immer wünschte ("Pferde müssen sich vor den Stangen ekeln"), belegten zwei Belgier die nächsten Plätze, Thibeau Spits auf Impress und Pieter Devos auf Casual.

Fünfter wurde der Schweizer Martin Fuchs auf Lorde, der Eidgenosse als Gewinner des Großen Preises von Aachen im letzten Jahr hätte bei einem Erfolg als Zusätzprämie 250.000 Euro erhalten, doch dafür wäre in dieser Grand Slam-Serie ein weiterer erster Platz der Turniere - Aachen - Spruce Meadows- Genf - Hertogenbosch - nötig gewesen.

Rolex Grand Prix, ein Umlauf und Stechen