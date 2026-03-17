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Ein Merschformann beim Tillmann-Turnier ganz vorne PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Dienstag, 17. März 2026 um 19:09

Max Merschformann auf Atlanta Z - Sieger des GP auf Gut Neuhaus

(Foto: Josef Dicken)

Am Ende des Hallenturniers der Springreiter auf Gut Neuhaus in Grevenbroich bei Friedhelm Tillmann und seinen Söhnen Frederic und Gilbert stand in der wichtigsten Prüfung einer ganz vorne, dessen Familienname im Reitsport nach wie kraftvoll klingt: Merschformann. Und nicht der Vater Markus (53) gewann auf Atlanta Z den Großen Preis, sondern der 19-jährige Sohn Max. Durch ihn bleibt auch Markus Merschformann  immer noch stark in der Erinnerung. Markus Merschformann (Rosendahl) war u.a. 1997 deutscher Vizemeister und im gleichen Jahr in Mannheim Team-Europameister auf Ballerina, 2001 belegte er in Hamburg mit dem 19-Jährigen Wum beim Deutschen Springderby den zweiten Platz, 2002 wurde er zum "Sportler des Jahres" in Westfalen gewählt, und nicht weniger als 13-Mal ritt der Pferdewirtschaftsmeister einen Preis der Nationen für Deutschland. Seine Erfolgsserie kann sich wahrlich mehr als sehen lassen, die Nachfolge im Sattel könnte durchaus Max antreten...

 
 

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