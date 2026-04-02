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Scott Brash weiter Nummer 1 - Vogel nun auf Rang 3 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: offz/ dl   
Donnerstag, 02. April 2026 um 16:14

Lausanne. Auf der neuesten Springreiter-Weltrangliste gab es auf den beiden ersten Plätzen keine Veränderung, weiter Nummer 1 ist der Brite Scott Brash gefolgt vom US-Amerikaner Kent Farrington. Um einen Rang verbesserte sich Europameister Richgard Vogel, der Deutsche ist nun auf der dritten Position.

In der Dressur rückte zum wiederholten Male die Dänin Cathrine Laudrup-Dufour auf den ersten Rang vor, und zwar von 25 auf 1. Sie löste Europameister Justin Verboomen (Belgien) an der Spitze ab, er ist nun Nummer 2, den dritten Platz belegt die achtmalige deutsche Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg).

Weltrangliste Springen

Weltrangliste Dressur
 

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