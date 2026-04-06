Miami/ Florida. Die Serie der Global Champions Tour begann in Miami mit einem deutschen Erfolg. Siegerin wurde Katrin Eckermann auf der 13-Jährigen Stute Iron Dames Dialou Blue PS. Der wegen der Kriegswirren im Nahen Osten um einen Monat verschobene Auftakt der Global Champions Tour 2026 hatte im ersten Springen am Strand von Miami in Florida eine deutsche Siegerin: Katrin Eckermann (35) aus Kranenburg bei Goch am Niederrhein. Und für die deutsche Meisterin von 2022, eine Schülerin von Holger Hetzel, war das Gewinnen auf der eigens errichteten Arena fast wie Heimkommen. Die 16-Malige Nationen-Preis-Starterin gewann nämlich in Miami zum dritten Mal nach 2022 und 2023, insgesamt feierte sie nach Hamburg 2014 auf der 2006 begonnenen Tour nun ihren vierten Triumph. Im Stechen der mit 351.500 Euro dotierten Konkurrenz bezwang Eckermann auf der 13 Jahre alten Chacco-Blue-Tochter Iron Dames Dialou Blue PS nicht weniger als 14 Mitbewerber um die 115.500 Euro Siegprämie. Zweiter wurde der Brite Jack Whitaker (25), Sohn von Michael Whitaker, auf der Stute Izara des Dames, den dritten Platz belegte der Italiener Piergiorgio Bucci (50) auf dem Schimmelhengst Pallieter vd N.Ranch. Ebenfalls fehlerfrei in der Entscheidung blieben der Ire Cian O`Connor auf Kentucky TN, der Niederländer Maikel van der Vleuten auf Beauville ZNOP und der Belgier Pieter Devos auf Primo DV. Grand Prix Global Champions Tour