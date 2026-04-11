Fort Worth/ USA. Beim 46. Finale um den Springrteiter-Weltcup in Fort Worth/ Texas sind vor dem abschließenden Springen am Sonntag die Fronten geklärt. Wie erwartet übernahm der US-Amerikaner Kent Farrington die Führung vor dem Schweizer Steve Guerdat, in Reichweite liegen die beiden Deutschen Daniel Deußer und Rene Dittmer. Das möglicherweise vorentscheidende zweite Springen um den Springreiter-Weltcup in der Texas-Stadt Fort Worth hat der frühere Weltranglisten-Erste Kent Farrington (45) für sich entschieden. Auf der zwölfjährigen Oldenburger Stute Greya sicherte er sich im Stechen die mit 150.000 Euro ausgeschriebene Konkurrenz und gleichzeitig ein Preisgeld von 34.500 €. Um 54 Hundertstelsekunden geschlagen wurde der von Paul Schockemöhle trainierte Japaner Eiken Sato (40) Zweiter auf dem Chacco-Blue-Nachkommen Chadellano JRA, Dritter wurde der Franzose Kevin Staut (45) auf der Stute Visconti du Telman, hinter dem Team-Olympiasieger von Rio belegte die Norwegerin Oda Charlotte Lyngvaer (35) auf der Stute Carabella vd Neyen Z nach ebenfalls fehlerfreier letzter Runden den vierten Platz. Bester Deutscher war ziemlich überraschend als Sechster Rene Dittmer (32) aus Stade mit dem Holsteiner Wallach Cody. Der aus der Zucht stammt von Sören von Rönne (63), 1994 bei den zweiten Weltzreiterspielen in Den Haag mit Taggi Mannschafts-Weltmeister und Einzel-Dritter. Insgesdamt hatten sieben Tielnehmer das Stechen erreicht. Mit einem Abwurf im Normalumlauf auf dem Hengst Otello de Guldenboom belegte Daniel Dueßer (Reijmenam) den 13. Rang, Richard Vogel (Bensheim) hatte mit Gangster Montdesir acht Strafpunkte (23. Position) und Patrick Stühlmeyer (Mühlen) mit Baloutaire PS die gleiche Fehlerzahl. In der Gesamtwertung führt vor dem abshcließenden dritten Wertungsdurchgang Farrington ohne Strafpunkt vor dem bisher dreimaligen Schweizer Pokalgewinner Steve Guerdat (4 Fehlerpunkte), Kevin Staut (6), Eiken Sato und Daniel Deußer (je 7) sowie Rene Dittmer und dem Belgier Abdel Said (je 8). 2. Wertungsspringen 46. Weltcup Springen Gesamtstand vor Finale