Fort Worth/ USA. In grandioser Stimmung endete das Weltcup-Finale der Dressurreiter in Fort Worth. Den Sieg sicherte sich praktisch ohne Konkurrenz die Britin Becky Moody mit Jagerbomb und fünf Prozent Vorsprung vor dem Amerikaner Christian Simonson mit Indian Rock, Dritte wurde Sandra Sysojewa (Polen) auf Maxima Bella (80,77). Die beiden deutschen Starter hatten mit der Entscheidung nichts zu tun. Hinter dem vorne liegenden Trio platzierten sich beim 39. Finale seit 1986 der frühere Weltpokal-Sieger von 2024, Patrik Kittel (Schweden) auf Touchdown (80,260), und Raphael Netz (Eching), der mit dem Rapphengst DSP Dieudonne (79,25) einen erfreulichen fünften Platz erreichte. Moritz Treffinger (Werder) beendete sein erstes Weltcup-Finale auf dem achten Platz mit seinem 17 Jahre alten Oldenburger Hengst Fiderdance (77,36). „Die Jungs haben ihre Pferde beide ganz, ganz toll gezeigt. Ich bin ganz stolz auf sie. Raphi hatte mit Dieu eine fehlerfreie Runde mit ganz vielen Höhepunkten. Die beiden haben heute gezeigt, wie gut sie in Form sind und haben verdient mehr als 79 Prozent erhalten", so Bundestrainerin Monica Theodorescu über Raphael Netz, dessen Pferd sich im Grand Prix etwas abgelenkt gezeigt hatte. Nun war der 13 Jahre alte Baden-Württemberger DSP Dieudonné ganz bei seinem Reiter. Für Raphael Netz war es der zweite Final-Start, aber der erste mit seinem Dieudonné. Für Moritz Treffinger, mit 22 Jahren jüngster Teilnehmer des Finales, sei es noch ein Abenteuer bei den „Großen" mitzureiten, wie er selbst sagt. Der Bereiter vom Gestüt Bonhomme beweist, wie wertvoll die U25-Serie für den Übergang vom Junge Reiter-Sport hin zu den Senioren ist. In seiner ersten Weltcup-Saison hat der amtierende Deutsche Meister und Europameister es in das Finale geschafft und seine Runden mit dem 17 Jahre alten Fiderdance einfach genossen. Das Lob der Bundestrainerin Monica Theodorescu kommt als Sahnehäubchen zum Genießen dazu: „Moritz und Fiderdance haben eine ganz tolle Galopptour gezeigt. Moritz hat durch feines Reiten überzeugt, doch ein, zwei Kleinigkeiten haben ein noch besseres Ergebnis verhindert. Es war eine sehr gelungene Premiere beim Weltcup-Finale für Moritz Treffinger und Fiderdance." Monica Theodorescu betonte darüber hinaus, die „irre Stimmung". Das Publikum habe jeden Ritt, jede Verstärkung, die Piaffen, Pirouetten und Passagen sowie jeden Übergang gefeiert. „Für uns war es ein ganz tolles Championat mit super Sport", so Monica Theodorescu, die selbst 1993 und 1994 jeweils auf Ganimedes den Weltcup geholt hatte. Übertragungszeiten und Finale der Springreiter Ab 18.45/19 Uhr heute Abend wird die Entscheidung im Springen live und kostenlos auf sportschau.de gezeigt. Mit dem Finale der Springreiter endet das Weltcup-Turnier in der Millionenstadt Fort Worth.