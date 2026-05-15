Hamburg. Der Ire David Simpson gewann auf dem Hnegst Pjotr van de Kruishoeve in Hmaburg-Klein Flottbek die zweite Qualfikation zum 95. Deutschen Springderby am Sonntag. Als Prämie erhielt er ein Motorad der legendären Marke Harley Davidson im Werte von 20.400 Euro. Beste Deutsche in dieser Prüfung nach Fehlerpunkten und Zeit war als Vierte Clara Blau auf dem Wallach Paul. 2.Qualifikation Deutsches Springderby