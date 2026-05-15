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Michael Jung führt die Meute beim CCIO in Marbach an PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Freitag, 15. Mai 2026 um 20:19

Marbach. Wie erwartet liegt der deutsche Alleskönner in der drei Olympischen Reitdisziplinen, Michael Jung (Albstadt), nach der Dressur des Internationalen Offiziellen Vielseitigkeitsturniers (CCIO) von Deutschland in Marbach an der Spitze. Der mehrmalige Olympiasieger führt im Sattel des Hannoveraner Wallachs fischerChipmunk FRH mit 21,2 Minuspunkten vor dem Schweizer Felix Vogg auf Colero (26,2) und der Belgierin Lara de Liedekerke auf Kiarado d`Arville (26,8).

CCIO Dressur vor Gelände und Springen
 

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