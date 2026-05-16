Sie befinden sich hier: Home Sport Deutsche Dressurerfolge gehen weiter

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 1589 Gäste und 1 Mitglied online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Banner
Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Deutsche Dressurerfolge gehen weiter PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Samstag, 16. Mai 2026 um 13:44

Hamburg. Beim deutschen Spring- und Dressurderby in Hamburg Klein Flottbek setzen sich die deutschen Erfolge in der Dressur fort. Nach dem Sieg und Platz zwei durch Isabell Werth im Grand Prix gewann Helen Langehanenberg (Havixbeck) einen Tag später auf dem elfjährigen Wallach DSP Danny Gold von Danciano den Grand Prix Special. Der Special wird nicht zur Wertung um das seit 1955 ausgetragene 66. Dressurderby herangezogen. Um das Blaue Band des Derbysiegs zählt neben dem Grand Prix die am Sponntag angesetzte Kür, für die Favoritin Isabell Werth den Hengst Viva Gold OLD genannt hat.. 

Grand Prix Special
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>