Hamburg. Beim deutschen Spring- und Dressurderby in Hamburg Klein Flottbek setzen sich die deutschen Erfolge in der Dressur fort. Nach dem Sieg und Platz zwei durch Isabell Werth im Grand Prix gewann Helen Langehanenberg (Havixbeck) einen Tag später auf dem elfjährigen Wallach DSP Danny Gold von Danciano den Grand Prix Special. Der Special wird nicht zur Wertung um das seit 1955 ausgetragene 66. Dressurderby herangezogen. Um das Blaue Band des Derbysiegs zählt neben dem Grand Prix die am Sponntag angesetzte Kür, für die Favoritin Isabell Werth den Hengst Viva Gold OLD genannt hat.. Grand Prix Special