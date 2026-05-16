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Vorzeigereiter Thieme Sieger im Grand Prix von Hamburg PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Dieter Ludwig   
Samstag, 16. Mai 2026 um 17:48

Hamburg. Der wahrlich als untadelig geltende Springreiter Andre Thieme (Plau am See) gewann am Vortag des 95. deutschen Springderbys in Hamburg-Klein Flottbek die mit 250.000 Euro höchstdotierte Prüfung der Reitertage in der Hansestadt Hamburg - den Großen Preis.

Andre Thieme (51), der als 19-Jähriger für zehn Siege mit dem Goldenen Reiterabzeichen der Dressur ausgezeichnet worden war, siegte um den Großen Preis von Hamburg auf der 16-Jährigen Stute DSP Chakaria nach Stechen den aus Belgien angereisten Emilie Conter (26) auf Portobella van de Fruitkorf und Gudrun Patteet (41) auf dem Wallach Sea Coast Qarvaljo d`Or.

Der 52-Malige Nationen-Preisstarter Andre holte damit eine eine weitere große Trophäe nach Hause in Plau am See, wo schon die Ehrengaben stehen für den Gewinn der Großen Preise in Rom 2023 und von Aachen 2024, jeweils erritten auf Chakaria, mit der er auch 2021 den Europatitel gewonnen hatte. Das Deutsche Springderby beendete er bisher viermal als Erster.

Großer Preis von Hamburg
 

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