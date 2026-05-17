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Fünfter Derby-Sieg für Isabell Werth PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 17. Mai 2026 um 12:52

Hamburg. Zum fünften Mal nach 1996, 2000, 2006 und 2008 heißt die Siegerin um das Deutsche Dressur-Derby in Hamburg-Klein Flottbek Isabell Werth (Rheinberg). Die achtmalige Olympiasiegerin setzte sich in der entscheidenden Kür auf dem Hengst Viva Gold OLD von Vivaldi überlegen durch mit 84,365 Prozentpunkten vor Ingrid Klimke (Münster) auf First Class (77,040) und Moritz Treffinger (Werder) auf Fiderdance (76,525).

Kür um den Derbysieg
 

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