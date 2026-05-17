Hamburg. Zum fünften Mal nach 1996, 2000, 2006 und 2008 heißt die Siegerin um das Deutsche Dressur-Derby in Hamburg-Klein Flottbek Isabell Werth (Rheinberg). Die achtmalige Olympiasiegerin setzte sich in der entscheidenden Kür auf dem Hengst Viva Gold OLD von Vivaldi überlegen durch mit 84,365 Prozentpunkten vor Ingrid Klimke (Münster) auf First Class (77,040) und Moritz Treffinger (Werder) auf Fiderdance (76,525). Kür um den Derbysieg