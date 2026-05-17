Home Sport Coppa EL Rey an Philipp Weishaupt

Coppa EL Rey an Philipp Weishaupt PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 17. Mai 2026 um 13:09

Madrid. Im Rahmen der Global Champions Tour in Madrid gewann Philipp Weishaupt (Riesenbeck) auf dem Chacco-Blue-Nachkommen Chaquitos PS die mit 105.500 Euro ausgeschriebene Konkurrenz um den Pokal des Königs von Spanien. Im Stechen schlug der Ludger-Beerbaum-Angestellte den Spanier Eduardo Alvarez Aznar auf Genaro Paulois und die für Monaco startende Anastasia Nielsen auf Esi Rocky. Vierter wurde Weishaupts Bruder Maximilian (Jettingen) auf Kokomo.

Coppa El Rey
 

