Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Coppa EL Rey an Philipp Weishaupt
|Geschrieben von: DL
|Sonntag, 17. Mai 2026 um 13:09
|
Madrid. Im Rahmen der Global Champions Tour in Madrid gewann Philipp Weishaupt (Riesenbeck) auf dem Chacco-Blue-Nachkommen Chaquitos PS die mit 105.500 Euro ausgeschriebene Konkurrenz um den Pokal des Königs von Spanien. Im Stechen schlug der Ludger-Beerbaum-Angestellte den Spanier Eduardo Alvarez Aznar auf Genaro Paulois und die für Monaco startende Anastasia Nielsen auf Esi Rocky. Vierter wurde Weishaupts Bruder Maximilian (Jettingen) auf Kokomo.