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Mexikos Equipe führt nach 1.Runde im Preis der Nationen von Italien PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Freitag, 29. Mai 2026 um 15:20

Rom. Im Preis der Nationen des seit 1004 Jahren durchgeführten Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) von Italien in Rom führt nach der ersten Runde Mexikos Mannschaft ohne einen enzigen Strafpunkt. Mit Großbritannien, Irland und den USA ist Deutschland (alle vier Strafpunkte) Zweiter, in der deutschen Mannschaft von Teamchef Otto Becker lieferte ausgerechnet Euuropameister und Aachen-Sieger am letzten Wochenende, Richard Vogel, auf Ganster mit zwei Abwürfen das Streichresultat.

Zwischenstand nach einem Umlauf in Rom
 

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