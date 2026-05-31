Rom. Sehr zur Freude der Römer endete zum Abschluss des 93. CSIO von Italien in Rom der Große Preis der Springreiter mit einem italienischen Erfolg durch Piergorgio Bucci, dahinter platzierten sich die beiden Deutschen Jörne Sprehe und Richard Vogel. Das 100. Turnier auf der Piazza di Siena in Rom, gleichzeitig das 93. Internationale Offizielle Springreiterturnier (CSIO) von Italien, erfüllte die Hoffnung von Tausenden Besucher im Park der Villa Borghese: Sie konnten einem Landsmann applaudieren, dem 50 Jahre alten Piergiorgio Bucci. Der routinierte frühere Lebensgefährte der Schweizer Springreiterin Janika Sprunger steuerte den elfjährigen Schimmel Palletier VD N.Ranch als einziger Teilnehmer in beiden Runden fehlerfrei über die zwei unterschiedlichen Parcours`und sicherte sich damit den mit 500.000 Euro ausgeschriebenen Rolex Grand Prix und sich selbst eine Prämie von 125.000 Euro. Übrigens die drei Erstplatzierten präsentierten sich jeweils im Sattel eines Hengstes. Erfolgreichster Teilnehmer des CSIO war Richard Vogel, er erhielt die dafür geschaffene "Piero und Raimondo d`Ìnzeo-Auszeichnung". Die deutschen Teilnehmer hinterließen - wie bereits im Preis der Ntaionen zwei Tage davor - auch im begehrten Grand Prix einen ausgezeichneten Eindruck. Jörne Sprehe (Fürth) auf Toys, Europameister Richard Vogel (Bensheim) auf Cloudio und Sophie Hinners (Pfungstadt) auf Iron Dames Combella waren jeweils die erste Runde makellos geritten, doch im zweiten Umlauf der verbliebenen zwölf Teilnehmer hatte das Trio Probleme mit den Oxern. Der Holsteiner Schimmelhengst Cloudio unter Richard Vogel mochte den ersten Oxer nicht und hob eine Stange aus der Auflage, Hinners und Sprehe scheiterten beide am gleichgebauten Hindernis am Ende dr Vorstellung. Christian Ahlmann (Marl), der auf Cöster 2005 diesen begehrten Großen Preis gewann, war dismal vor der Villa Borghese mit Untouched LB nur eine Runde dabei und verabschiedete sich vorzeitig von der Konkurrenz nach zwei Abwürfen. Der Neben Aachen und Spruce Meadows in Kanada gilt der Gewinn des Großen Preises des CSIO von Italien zu den begehrtesten Trophäen im internationalen Springsport. Seit 1926 konnten sich bisher erst zehn Deutsche in die Siegerliste eintragen. Der Erste war 1937 Rittmeister Hans-Heinrich Brinckmann auf Wotansbruder, danach folgte Hans Günter Winkler 1959 auf Halla, dann kamen noch Hendrik Schulze-Siehhoff (1977), Bernhard Kamps (1986), Helena Weinberg (jetzt Stormanns) 1988, 1995 und 1996 hintereinander Frankje Sloothaak, Christian Ahlmann 2005, Ludger Beerbaum 2017, David Will 2021 und zuletzt Andre Thieme mit Chakaria 2023. Großer Rolex Preis von Rom "Piero und Raimondo d`Inzeo-Auszeichnung" Die bisherigen Sieger im Grand Prix von Rom 2026 Piergiorgio Bucci ITA Pallieter VD Ranch 2025 Yuri Mansur BRA Miss Blue-saint Blue Farm 2024 Karl Cook USA Caracole de La Roque 2023 Andre Thieme GER DSP Chakaria 2022 Denis Lynch IRL Brooklyn Heights 2021 David Will GER C Vier 2 2019 Daniel Bluman ISR Ladriano Z 2018 Lorenzo De Luca ITA Halifax vh Kluizebos 2017 Jur Vrieling NED VDL Glasgow vh Merelnest 2016 McLain Ward USA HH Azur 2015 Henrik von Eckermann SWE Cantinero 2014 Eric Lamaze CAN Zigali PS 2013 Nick Skelton GBR Big Star 2012 Ludger Beerbaum GER Gotha FRH 2011 Eric Lamaze CAN Hickstead 2010 McLain Ward USA Sapphire 2009 Rodrigo Pessoa BRA Let’s Fly 2008 Denis Lynch IRL Lantinus 2007 John Whitaker GBR Peppermill 2006 Nick Skelton GBR Arko III 2005 Christian Ahlmann GER Cöster 2004 Eugenie Angot FRA Cigale du Tallis 2003 Bruno Broucqsault FRA Dileme de Cephe 2002 Claire Bronfman USA Charlton 2001 Markus Fuchs SUI Cosima 2000 Lisen Bratt SWE Casanova 2000 Dirk Demeersman BEL First Samuel 1999 Thierry Pomel FRA Thor des Chaines 1997 Margie Goldstein-Engle USA Hidden Creek's Laurel 1996 Franke Sloothaak GER San Patrignano Joly Coeur 1995 Franke Sloothaak GER San Patrignano Joly Coeur 1994 Arnaldo Bologni ITA May Day 1993 Jean Claude Vangeenberghe BEL Osta Car. Queen of Diamond 1992 Hervé Godignon FRA Quidam de Revel 1991 Hervé Godignon FRA Akai Prince D'Inconville 1990 Pierre Durand FRA Jappeloup 1989 Jean Claude Vangeenberghe BEL Queen of Diamond 1988 Helena Weinberg GER Just Malone 1987 Vicky Roycroft AUS Apache 1986 Bernardt Kamps GER Argonaut 1985 Michel Robert FRA Lafayette 1984 Frédéric Cottier FRA Flambeau C 1983 Anne Kursinski USA Livius 1982 Frédéric Cottier FRA Flambeau C 1981 Jean Marc Nicolas FRA Mador 1980 Frédéric Cottier FRA Flambeau C 1979 Artur Blickenstorfer SUI Hendrik 1978 Eddie Macken IRL Boomerang 1977 Hendrik Schulze Siehoff GER Sarto 1976 Piero d’Inzeo ITA Easter Light 1975 Malcom Pyrah GBR April Love 1974 Raimondo d’Inzeo ITA Gone Away 1973 Piero d'Inzeo ITA Easter Light 1972 Graziano Mancinelli ITA Ambassador 1971 Raimondo d'Inzeo ITA Fiorello 1970 Piero d'Inzeo ITA Red Fox 1969 Salvatore Danno ITA Kim Ando 1968 Piero d'Inzeo ITA Fidux 1967 Piero d'Inzeo ITA Navarette 1966 Paul Weier SUI Junker 1965 Hugo Arrambide ARG Chimbote 1964 Alfonso Queipo de Llano ESP Infernal 1963 Harvey Smith GBR O'Malley 1962 Piero d'Inzeo ITA Sunbeam 1961 William Ringrose IRL Loch an Easpaig 1959 Hans Gunter Winkler GER Halla 1958 Piero d'Inzeo ITA The Rock 1957 Raimondo d'Inzeo ITA Merano 1956 Raimondo d'Inzeo ITA Merano 1955 Pierre Jonqueres d'Oriola FRA Charleston 1954 Pierre Jonqueres d'Oriola FRA Arlequin 1953 William Hanson GBR The Monarch 1952 Ricardo Echeverria CHI Lindo Peal 1951 Jaime Garcia Cruz ESP Quoniam 1950 Bertrand du Breuil FRA Tourbillon 1949 José Navarro Morenés ESP Quorum 1948 Jean d'Orgeix FRA Sucre de Pomme 1947 Alessandro Bettoni Cazzago ITA Uranio 1940 Alessandro Perrone ITA Guapo 1939 Fernando Filipponi ITA Nasello 1938 John Lewis IRL Limerick Lace 1937 Hans Heinrich Brinckmann GER Wotansbruder 1936 Gerardo Conforti ITA Saba 1935 Fernando Filipponi ITA Nasello 1934 Hubert de Maupeau FRA Esplatz 1933 Henry Pernot du Breuil FRA Exercise 1932 Maurice Gudin du Vallerin FRA Vermouth 1931 Henry Pernot du Breuil FRA Welcome 1930 Henry Pernot du Breuil FRA Vermouth 1929 Alessandro Bettoni Cazzago ITA Aladino 1928 Francesco Formigli ITA Grumo 1927 Giulio Borsarelli di Riffredo ITA Glauco 1926 Adam Krolikiewicz POL Picador