|
Rom. Sehr zur Freude der Römer endete zum Abschluss des 93. CSIO von Italien in Rom der Große Preis der Springreiter mit einem italienischen Erfolg durch Piergorgio Bucci, dahinter platzierten sich die beiden Deutschen Jörne Sprehe und Richard Vogel.
Das 100. Turnier auf der Piazza di Siena in Rom, gleichzeitig das 93. Internationale Offizielle Springreiterturnier (CSIO) von Italien, erfüllte die Hoffnung von Tausenden Besucher im Park der Villa Borghese: Sie konnten einem Landsmann applaudieren, dem 50 Jahre alten Piergiorgio Bucci. Der routinierte frühere Lebensgefährte der Schweizer Springreiterin Janika Sprunger steuerte den elfjährigen Schimmel Palletier VD N.Ranch als einziger Teilnehmer in beiden Runden fehlerfrei über die zwei unterschiedlichen Parcours`und sicherte sich damit den mit 500.000 Euro ausgeschriebenen Rolex Grand Prix und sich selbst eine Prämie von 125.000 Euro. Übrigens die drei Erstplatzierten präsentierten sich jeweils im Sattel eines Hengstes. Erfolgreichster Teilnehmer des CSIO war Richard Vogel, er erhielt die dafür geschaffene "Piero und Raimondo d`Ìnzeo-Auszeichnung".
Die deutschen Teilnehmer hinterließen - wie bereits im Preis der Ntaionen zwei Tage davor - auch im begehrten Grand Prix einen ausgezeichneten Eindruck. Jörne Sprehe (Fürth) auf Toys, Europameister Richard Vogel (Bensheim) auf Cloudio und Sophie Hinners (Pfungstadt) auf Iron Dames Combella waren jeweils die erste Runde makellos geritten, doch im zweiten Umlauf der verbliebenen zwölf Teilnehmer hatte das Trio Probleme mit den Oxern. Der Holsteiner Schimmelhengst Cloudio unter Richard Vogel mochte den ersten Oxer nicht und hob eine Stange aus der Auflage, Hinners und Sprehe scheiterten beide am gleichgebauten Hindernis am Ende dr Vorstellung. Christian Ahlmann (Marl), der auf Cöster 2005 diesen begehrten Großen Preis gewann, war dismal vor der Villa Borghese mit Untouched LB nur eine Runde dabei und verabschiedete sich vorzeitig von der Konkurrenz nach zwei Abwürfen. Der
Neben Aachen und Spruce Meadows in Kanada gilt der Gewinn des Großen Preises des CSIO von Italien zu den begehrtesten Trophäen im internationalen Springsport. Seit 1926 konnten sich bisher erst zehn Deutsche in die Siegerliste eintragen. Der Erste war 1937 Rittmeister Hans-Heinrich Brinckmann auf Wotansbruder, danach folgte Hans Günter Winkler 1959 auf Halla, dann kamen noch Hendrik Schulze-Siehhoff (1977), Bernhard Kamps (1986), Helena Weinberg (jetzt Stormanns) 1988, 1995 und 1996 hintereinander Frankje Sloothaak, Christian Ahlmann 2005, Ludger Beerbaum 2017, David Will 2021 und zuletzt Andre Thieme mit Chakaria 2023.
Großer Rolex Preis von Rom
"Piero und Raimondo d`Inzeo-Auszeichnung"
Die bisherigen Sieger im Grand Prix von Rom
2026 Piergiorgio Bucci ITA Pallieter VD Ranch
|
2025
|
Yuri Mansur
|
BRA
|
Miss Blue-saint Blue Farm
|
2024
|
Karl Cook
|
USA
|
Caracole de La Roque
|
2023
|
Andre Thieme
|
GER
|
DSP Chakaria
|
2022
|
Denis Lynch
|
IRL
|
Brooklyn Heights
|
2021
|
David Will
|
GER
|
C Vier 2
|
2019
|
Daniel Bluman
|
ISR
|
Ladriano Z
|
2018
|
Lorenzo De Luca
|
ITA
|
Halifax vh Kluizebos
|
2017
|
Jur Vrieling
|
NED
|
VDL Glasgow vh Merelnest
|
2016
|
McLain Ward
|
USA
|
HH Azur
|
2015
|
Henrik von Eckermann
|
SWE
|
Cantinero
|
2014
|
Eric Lamaze
|
CAN
|
Zigali PS
|
2013
|
Nick Skelton
|
GBR
|
Big Star
|
2012
|
Ludger Beerbaum
|
GER
|
Gotha FRH
|
2011
|
Eric Lamaze
|
CAN
|
Hickstead
|
2010
|
McLain Ward
|
USA
|
Sapphire
|
2009
|
Rodrigo Pessoa
|
BRA
|
Let’s Fly
|
2008
|
Denis Lynch
|
IRL
|
Lantinus
|
2007
|
John Whitaker
|
GBR
|
Peppermill
|
2006
|
Nick Skelton
|
GBR
|
Arko III
|
2005
|
Christian Ahlmann
|
GER
|
Cöster
|
2004
|
Eugenie Angot
|
FRA
|
Cigale du Tallis
|
2003
|
Bruno Broucqsault
|
FRA
|
Dileme de Cephe
|
2002
|
Claire Bronfman
|
USA
|
Charlton
|
2001
|
Markus Fuchs
|
SUI
|
Cosima
|
2000
|
Lisen Bratt
|
SWE
|
Casanova
|
2000
|
Dirk Demeersman
|
BEL
|
First Samuel
|
1999
|
Thierry Pomel
|
FRA
|
Thor des Chaines
|
1997
|
Margie Goldstein-Engle
|
USA
|
Hidden Creek's Laurel
|
1996
|
Franke Sloothaak
|
GER
|
San Patrignano Joly Coeur
|
1995
|
Franke Sloothaak
|
GER
|
San Patrignano Joly Coeur
|
1994
|
Arnaldo Bologni
|
ITA
|
May Day
|
1993
|
Jean Claude Vangeenberghe
|
BEL
|
Osta Car. Queen of Diamond
|
1992
|
Hervé Godignon
|
FRA
|
Quidam de Revel
|
1991
|
Hervé Godignon
|
FRA
|
Akai Prince D'Inconville
|
1990
|
Pierre Durand
|
FRA
|
Jappeloup
|
1989
|
Jean Claude Vangeenberghe
|
BEL
|
Queen of Diamond
|
1988
|
Helena Weinberg
|
GER
|
Just Malone
|
1987
|
Vicky Roycroft
|
AUS
|
Apache
|
1986
|
Bernardt Kamps
|
GER
|
Argonaut
|
1985
|
Michel Robert
|
FRA
|
Lafayette
|
1984
|
Frédéric Cottier
|
FRA
|
Flambeau C
|
1983
|
Anne Kursinski
|
USA
|
Livius
|
1982
|
Frédéric Cottier
|
FRA
|
Flambeau C
|
1981
|
Jean Marc Nicolas
|
FRA
|
Mador
|
1980
|
Frédéric Cottier
|
FRA
|
Flambeau C
|
1979
|
Artur Blickenstorfer
|
SUI
|
Hendrik
|
1978
|
Eddie Macken
|
IRL
|
Boomerang
|
1977
|
Hendrik Schulze Siehoff
|
GER
|
Sarto
|
1976
|
Piero d’Inzeo
|
ITA
|
Easter Light
|
1975
|
Malcom Pyrah
|
GBR
|
April Love
|
1974
|
Raimondo d’Inzeo
|
ITA
|
Gone Away
|
1973
|
Piero d'Inzeo
|
ITA
|
Easter Light
|
1972
|
Graziano Mancinelli
|
ITA
|
Ambassador
|
1971
|
Raimondo d'Inzeo
|
ITA
|
Fiorello
|
1970
|
Piero d'Inzeo
|
ITA
|
Red Fox
|
1969
|
Salvatore Danno
|
ITA
|
Kim Ando
|
1968
|
Piero d'Inzeo
|
ITA
|
Fidux
|
1967
|
Piero d'Inzeo
|
ITA
|
Navarette
|
1966
|
Paul Weier
|
SUI
|
Junker
|
1965
|
Hugo Arrambide
|
ARG
|
Chimbote
|
1964
|
Alfonso Queipo de Llano
|
ESP
|
Infernal
|
1963
|
Harvey Smith
|
GBR
|
O'Malley
|
1962
|
Piero d'Inzeo
|
ITA
|
Sunbeam
|
1961
|
William Ringrose
|
IRL
|
Loch an Easpaig
|
1959
|
Hans Gunter Winkler
|
GER
|
Halla
|
1958
|
Piero d'Inzeo
|
ITA
|
The Rock
|
1957
|
Raimondo d'Inzeo
|
ITA
|
Merano
|
1956
|
Raimondo d'Inzeo
|
ITA
|
Merano
|
1955
|
Pierre Jonqueres d'Oriola
|
FRA
|
Charleston
|
1954
|
Pierre Jonqueres d'Oriola
|
FRA
|
Arlequin
|
1953
|
William Hanson
|
GBR
|
The Monarch
|
1952
|
Ricardo Echeverria
|
CHI
|
Lindo Peal
|
1951
|
Jaime Garcia Cruz
|
ESP
|
Quoniam
|
1950
|
Bertrand du Breuil
|
FRA
|
Tourbillon
|
1949
|
José Navarro Morenés
|
ESP
|
Quorum
|
1948
|
Jean d'Orgeix
|
FRA
|
Sucre de Pomme
|
1947
|
Alessandro Bettoni Cazzago
|
ITA
|
Uranio
|
1940
|
Alessandro Perrone
|
ITA
|
Guapo
|
1939
|
Fernando Filipponi
|
ITA
|
Nasello
|
1938
|
John Lewis
|
IRL
|
Limerick Lace
|
1937
|
Hans Heinrich Brinckmann
|
GER
|
Wotansbruder
|
1936
|
Gerardo Conforti
|
ITA
|
Saba
|
1935
|
Fernando Filipponi
|
ITA
|
Nasello
|
1934
|
Hubert de Maupeau
|
FRA
|
Esplatz
|
1933
|
Henry Pernot du Breuil
|
FRA
|
Exercise
|
1932
|
Maurice Gudin du Vallerin
|
FRA
|
Vermouth
|
1931
|
Henry Pernot du Breuil
|
FRA
|
Welcome
|
1930
|
Henry Pernot du Breuil
|
FRA
|
Vermouth
|
1929
|
Alessandro Bettoni Cazzago
|
ITA
|
Aladino
|
1928
|
Francesco Formigli
|
ITA
|
Grumo
|
1927
|
Giulio Borsarelli di Riffredo
|
ITA
|
Glauco
|
1926
|
Adam Krolikiewicz
|
POL
|
Picador