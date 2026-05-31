Sie befinden sich hier: Home Sport Piergiorgio Bucci - Sieger im Großen Preis von Rom

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 3154 Gäste und 3 Mitglieder online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Banner
Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Piergiorgio Bucci - Sieger im Großen Preis von Rom PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Dieter Ludwig   
Sonntag, 31. Mai 2026 um 15:42

Rom. Sehr zur Freude der Römer endete zum Abschluss des 93. CSIO von Italien in Rom der Große Preis der Springreiter mit einem italienischen Erfolg durch Piergorgio Bucci, dahinter platzierten sich die beiden Deutschen Jörne Sprehe und Richard Vogel.

Das 100. Turnier auf der Piazza di Siena in Rom, gleichzeitig das 93. Internationale Offizielle Springreiterturnier (CSIO) von Italien, erfüllte die Hoffnung von Tausenden Besucher im Park der Villa Borghese: Sie konnten einem Landsmann applaudieren, dem 50 Jahre alten Piergiorgio Bucci. Der routinierte frühere Lebensgefährte der Schweizer Springreiterin Janika Sprunger steuerte den elfjährigen Schimmel Palletier VD N.Ranch als einziger Teilnehmer in beiden Runden fehlerfrei über die zwei unterschiedlichen Parcours`und sicherte sich damit den mit 500.000 Euro ausgeschriebenen Rolex Grand Prix und sich selbst eine Prämie von 125.000 Euro. Übrigens die drei Erstplatzierten präsentierten sich jeweils im Sattel eines Hengstes. Erfolgreichster Teilnehmer des CSIO war Richard Vogel, er erhielt die dafür geschaffene "Piero und Raimondo d`Ìnzeo-Auszeichnung".

Die deutschen Teilnehmer hinterließen - wie bereits im Preis der Ntaionen zwei Tage davor - auch im begehrten Grand Prix einen ausgezeichneten Eindruck. Jörne Sprehe (Fürth) auf Toys, Europameister Richard Vogel (Bensheim) auf Cloudio und Sophie Hinners (Pfungstadt) auf Iron Dames Combella waren jeweils die erste Runde makellos geritten, doch im zweiten Umlauf der verbliebenen zwölf Teilnehmer hatte das Trio Probleme mit den Oxern. Der Holsteiner Schimmelhengst Cloudio unter Richard Vogel mochte den ersten Oxer nicht und hob eine Stange aus der Auflage, Hinners und Sprehe scheiterten beide am gleichgebauten Hindernis am Ende dr Vorstellung. Christian Ahlmann (Marl), der auf Cöster 2005 diesen begehrten Großen Preis gewann, war dismal vor der Villa Borghese mit Untouched LB nur eine Runde dabei und verabschiedete sich vorzeitig von der Konkurrenz nach zwei Abwürfen. Der 

Neben Aachen und Spruce Meadows in Kanada gilt der Gewinn des Großen Preises des CSIO von Italien zu den begehrtesten Trophäen im internationalen Springsport. Seit 1926 konnten sich bisher erst zehn Deutsche in die Siegerliste eintragen. Der Erste war 1937 Rittmeister Hans-Heinrich Brinckmann auf Wotansbruder, danach folgte Hans Günter Winkler 1959 auf Halla, dann kamen noch Hendrik Schulze-Siehhoff (1977), Bernhard Kamps (1986), Helena Weinberg (jetzt Stormanns) 1988, 1995 und 1996 hintereinander Frankje Sloothaak, Christian Ahlmann 2005, Ludger Beerbaum 2017, David Will 2021 und zuletzt Andre Thieme mit Chakaria 2023.

Großer Rolex Preis von Rom

"Piero und Raimondo d`Inzeo-Auszeichnung"

Die bisherigen Sieger im Grand Prix von Rom

2026         Piergiorgio Bucci                                   ITA Pallieter VD Ranch

2025

Yuri Mansur

BRA

Miss Blue-saint Blue Farm

2024

Karl Cook

USA

Caracole de La Roque

2023

Andre Thieme

GER

DSP Chakaria

2022

Denis Lynch

IRL

Brooklyn Heights

2021

David Will

GER

C Vier 2

2019

Daniel Bluman

ISR

Ladriano Z

2018

Lorenzo De Luca

ITA

Halifax vh Kluizebos

2017

Jur Vrieling

NED

VDL Glasgow vh Merelnest

2016

McLain Ward

USA

HH Azur

2015

Henrik von Eckermann

SWE

Cantinero

2014

Eric Lamaze

CAN

Zigali PS

2013

Nick Skelton

GBR

Big Star

2012

Ludger Beerbaum

GER

Gotha FRH

2011

Eric Lamaze

CAN

Hickstead

2010

McLain Ward

USA

Sapphire

2009

Rodrigo Pessoa

BRA

Let’s Fly

2008

Denis Lynch

IRL

Lantinus

2007

John Whitaker

GBR

Peppermill

2006

Nick Skelton

GBR

Arko III

2005

Christian Ahlmann

GER

Cöster

2004

Eugenie Angot

FRA

Cigale du Tallis

2003

Bruno Broucqsault

FRA

Dileme de Cephe

2002

Claire Bronfman

USA

Charlton

2001

Markus Fuchs

SUI

Cosima

2000

Lisen Bratt

SWE

Casanova

2000

Dirk Demeersman

BEL

First Samuel

1999

Thierry Pomel

FRA

Thor des Chaines

1997

Margie Goldstein-Engle

USA

Hidden Creek's Laurel

1996

Franke Sloothaak

GER

San Patrignano Joly Coeur

1995

Franke Sloothaak

GER

San Patrignano Joly Coeur

1994

Arnaldo Bologni

ITA

May Day

1993

Jean Claude Vangeenberghe

BEL

Osta Car. Queen of Diamond

1992

Hervé Godignon

FRA

Quidam de Revel

1991

Hervé Godignon

FRA

Akai Prince D'Inconville

1990

Pierre Durand

FRA

Jappeloup

1989

Jean Claude Vangeenberghe

BEL

Queen of Diamond

1988

Helena Weinberg

GER

Just Malone

1987

Vicky Roycroft

AUS

Apache

1986

Bernardt Kamps

GER

Argonaut

1985

Michel Robert

FRA

Lafayette

1984

Frédéric Cottier

FRA

Flambeau C

1983

Anne Kursinski

USA

Livius

1982

Frédéric Cottier

FRA

Flambeau C

1981

Jean Marc Nicolas

FRA

Mador

1980

Frédéric Cottier

FRA

Flambeau C

1979

Artur Blickenstorfer

SUI

Hendrik

1978

Eddie Macken

IRL

Boomerang

1977

Hendrik Schulze Siehoff

GER

Sarto

1976

Piero d’Inzeo

ITA

Easter Light

1975

Malcom Pyrah

GBR

April Love

1974

Raimondo d’Inzeo

ITA

Gone Away

1973

Piero d'Inzeo

ITA

Easter Light

1972

Graziano Mancinelli

ITA

Ambassador

1971

Raimondo d'Inzeo

ITA

Fiorello

1970

Piero d'Inzeo

ITA

Red Fox

1969

Salvatore Danno

ITA

Kim Ando

1968

Piero d'Inzeo

ITA

Fidux

1967

Piero d'Inzeo

ITA

Navarette

1966

Paul Weier

SUI

Junker

1965

Hugo Arrambide

ARG

Chimbote

1964

Alfonso Queipo de Llano

ESP

Infernal

1963

Harvey Smith

GBR

O'Malley

1962

Piero d'Inzeo

ITA

Sunbeam

1961

William Ringrose

IRL

Loch an Easpaig

1959

Hans Gunter Winkler

GER

Halla

1958

Piero d'Inzeo

ITA

The Rock

1957

Raimondo d'Inzeo

ITA

Merano

1956

Raimondo d'Inzeo

ITA

Merano

1955

Pierre Jonqueres d'Oriola

FRA

Charleston

1954

Pierre Jonqueres d'Oriola

FRA

Arlequin

1953

William Hanson

GBR

The Monarch

1952

Ricardo Echeverria

CHI

Lindo Peal

1951

Jaime Garcia Cruz

ESP

Quoniam

1950

Bertrand du Breuil

FRA

Tourbillon

1949

José Navarro Morenés

ESP

Quorum

1948

Jean d'Orgeix

FRA

Sucre de Pomme

1947

Alessandro Bettoni Cazzago

ITA

Uranio

1940

Alessandro Perrone

ITA

Guapo

1939

Fernando Filipponi

ITA

Nasello

1938

John Lewis

IRL

Limerick Lace

1937

Hans Heinrich Brinckmann

GER

Wotansbruder

1936

Gerardo Conforti

ITA

Saba

1935

Fernando Filipponi

ITA

Nasello

1934

Hubert de Maupeau

FRA

Esplatz

1933

Henry Pernot du Breuil

FRA

Exercise

1932

Maurice Gudin du Vallerin

FRA

Vermouth

1931

Henry Pernot du Breuil

FRA

Welcome

1930

Henry Pernot du Breuil

FRA

Vermouth

1929

Alessandro Bettoni Cazzago

ITA

Aladino

1928

Francesco Formigli

ITA

Grumo

1927

Giulio Borsarelli di Riffredo

ITA

Glauco

1926

Adam Krolikiewicz

POL

Picador

 

 

 

 

 

 
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>