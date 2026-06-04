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|Richard Vogel nun Nummer 2 der Weltrangliste
|Geschrieben von: DL
|Donnerstag, 04. Juni 2026 um 12:28
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Lausanne. Auf den zweiten Platz der Springreiter-Weltrangliste rückte Europameister Richard Vogel (Bensheim) vor, der 29 Jahre alte Sieger des Großen Preises von Aachen vor wenigen Wochen war bisher Nummer 3. Die Spitze hält weiter der US-Amerikaner Kent Farrington.
In der Dressur wieder zurück an der Spitze ist der Belgier Justin Verboomen, er verdrängte die Dänin Catherine Laudrup-Dufour ganz vorne. Beste Deutsche als Vierte ist Isabell Werth.