Sie befinden sich hier: Home Sport Richard Vogel nun Nummer 2 der Weltrangliste

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 2095 Gäste und 1 Mitglied online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Banner
Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Richard Vogel nun Nummer 2 der Weltrangliste PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Donnerstag, 04. Juni 2026 um 12:28

Lausanne. Auf den zweiten Platz der Springreiter-Weltrangliste rückte Europameister Richard Vogel (Bensheim) vor, der 29 Jahre alte Sieger des Großen Preises von Aachen vor wenigen Wochen war bisher Nummer 3. Die Spitze hält weiter der US-Amerikaner Kent Farrington.

In der Dressur wieder zurück an der Spitze ist der Belgier Justin Verboomen, er verdrängte die Dänin Catherine Laudrup-Dufour ganz vorne. Beste Deutsche als Vierte ist Isabell Werth.

Weltrangliste Springen

Weltrangliste Dressur

 
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>