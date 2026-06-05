Balve. Marco Kutscher (Bad Essen) gewann bei der 68. Deutschen Meisterschaft der Springreiter in Balve auf dem Holsteiner Wallach Cool Fox die erste nach Fehlerpunkten und Zeit ausgeschriebene Konkurrenz vor Olympiasieger Christian Kukuk (Münster) auf Akarad Tivoli Z und Titelverteidiger Mario Stevens (Molbergen) auf Starissa FRH. Kutscher, wie auch Kukuk langjähriger Angestellter im Stall von Ludger Beerbaum, war vor 13 Jahren bereits einmal deutscher Meister. Die Entscheidung um den Titel fällt am Sonntag.

1. Qualfikation um die deutsche Meisterschaft Springreiter