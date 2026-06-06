Balve. Zum 19. Mal seit 1991 wurde Isabell Werth (56) Deutsche Meisterin einer Dressurkonkurrenz. Bei den Titelkämpfen vor Schloss Wocklum in Balve/ Sauerland sicherte sich die achtmalige Olympiasiegerin aus Rheinberg auf der Stute Werndy de Fontaine die erste von zwei möglichen Einzelgoldmedaillen, als sie den Grand Prix Special mit 81,510 Prozentpunkten überlegen entschied. Mit dem Hengst Vivat Gold OLD belegte sie zudem in dieser Konkurrenz auch noch den zweiten Platz (77,823). der aber für die Vergabe einer Medaille nach dem Reglement nicht herangezogen werden kann. So ging Silber der Meisterschaftswertung an Frederic Wandres (Hagen) auf Bluetooth OLD (77,686), Bronze erhielt die 33 Jahre alte Charlott-Maria Schürmann (Gehrde) auf Dante`s Pearl OLD (76,431), sie kam damit erstmals zu einer Plakette bei einer nationalen Meisterschaft der Senioren. Abschluss der Dressurwettbewerbe bildet die Kür einen Tag danach. Wegen Fiebers konnte Quick Decision von Benjamin Werndl nicht vorgestellt werden, aus Vorsichtsmaßnahme wurden Times Kismet von seiner Schwester Jessica von Bredow-Werndl und Mondrian von Lisa Müller ebenfalls von der Liste gestrichen, obwohl sie fieberfrei waren. Die Maßnahme wurde präventiv zum Schutze weiterer Pferde getroffen. Grand Prix Special DM Paradressur, Endstand Grade I-III 3. Wertungsprüfung Grade I,II,III