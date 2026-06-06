Balve. Zum zweiten Mal nach 2017 wurde Laura Klaphake (Mühlen) Deutsche Meisterin der Springreiterinnen. Die 32 Jahre alte Weltmeisterin mit der Equipe 2018 in Tryon/ USA siegte bei den Titelkämpfen in Balve auf dem zehnjährigen belgischen Hengst VDL Quinzano van`t Merelsnest in der entscheidenden zweiten Prüfung im Stechen vor Britt Roth (Zeiskam) auf Jeffrey und Justine Tebbel (Emsbüren) auf Cote de Pablo sowie Sarah Nagel-Tornau (Attendorn) auf Balistro. Titelverteidigerin Stephi de Boer war nicht am Start. 2. Wertungsprüfung Springreiterinnen Endstand Deutsche Meisterschaft