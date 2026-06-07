St.Gallen. Der mit 500.000 Euro ausgeschriebene Große Preis als Abschluss des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) der Schweiz in St. Gallen endete mit einem deutschen Erfolg. Sieger wurde der große Stilist Marcus Ehning (Borken) auf dem Holsteiner Wallach Coolio. Dank Bestzeit in der zweiten Runde setze sich der 51 Jhare alte dreimalige Weltcupgewinner und 108-Malige Nationen-Preisreiter gegen die Österreicherin Katharina Rhomberger (33) auf dem Schimmelwallach Colestus Cambridge durch, sie war am Ende um die 150.000 Euro Siegprämie 75 Hundertstelsekunden langsamer. den dritten Platz belegte die seit 2018 im Schweizer Turnierstall Bücheler angestellte Südbadenerin Pia Reich auf PB Löwenherz. Großer Preis des CSIO in St.Gallen