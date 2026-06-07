Sie befinden sich hier: Home Sport Marcus Ehning siegt im Grand Prix des CSIO der Schweiz

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 1297 Gäste und 1 Mitglied online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner
Banner
Anzeige


Marcus Ehning siegt im Grand Prix des CSIO der Schweiz PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 07. Juni 2026 um 19:38

St.Gallen. Der mit 500.000 Euro ausgeschriebene Große Preis als Abschluss des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) der Schweiz in St. Gallen endete mit einem deutschen Erfolg. Sieger wurde der große Stilist Marcus Ehning (Borken) auf dem Holsteiner Wallach Coolio. Dank Bestzeit in der zweiten Runde setze sich der 51 Jhare alte dreimalige Weltcupgewinner und 108-Malige Nationen-Preisreiter gegen die Österreicherin Katharina Rhomberger (33) auf dem Schimmelwallach Colestus Cambridge durch, sie war am Ende um die 150.000 Euro Siegprämie 75 Hundertstelsekunden langsamer. den dritten Platz belegte die seit 2018 im Schweizer Turnierstall Bücheler angestellte Südbadenerin Pia Reich auf PB Löwenherz.

Großer Preis des CSIO in St.Gallen
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>