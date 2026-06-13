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20 Jahre alte Anastasia Nielsen Erste im Global-Grand Prix von St.Tropez PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Samstag, 13. Juni 2026 um 19:46

St.Tropez. Das ist schier unglaublich. Die gerade 20 Jahre alte geborene Schweizerin Anastasia Nielsen, die in Nizza lebt und für Monaco startet, gewann zum zweiten Mal einen Grand Prix der Global Champions Tour. Wie am 16. Oktober letzten Jahres in Rabat nun in St. Tropez wiederum auf dem elfjährigen Wallach ESI Rocky von Stakkato Gold x For Pleasure. Im Stechen war sie gegen ihren ebenfalls fehlerfreien einzigen Gegner Thibeau Spits (25) aus Belgien auf dem Rapp-Hengst Impress-K fast zwei Sekunden schneller und damit Gewinnerin der 165.000 Euro-Siegprämie. Von den deutschen Startern war nur Olympiasieger und deutscher Meister Christian Kukuk (Münster) mit Checker als Zwölfter noch im Geld.

Grand Prix St.Tropez

Gesamtstand nach 6 von 13 Springen
 

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