La Baule. Beim Internationalen Offiziellen Springreiterturnier (CSIO) von Frankreich in La Baule hieß wie vor zwei Wochen in Rom der Sieger im Rolex Grand Prix Piergiorgio Bucci (50). Der Italiener gewann die mit 500.000 Euro ausgeschriebene Konkurrenz diesmal auf dem holländischen Wallach Hantano (14) nach Stechen gegen den ebenfalls fehlerfreien Schweizer Ex-Europameister Martin Fuchs (33) auf dem Holsteiner Wallach Conner Jei. In Rom hatte Bucci den Hengst Pallieter vorgestellt. Insgesamt hatten sieben Starter im Atlantik-Badeort das Stechen erreicht, davon blieben zwei auch auf der letzten Runde fehlerfrei, vier hatten je einen Abwurf, einer zwei. Als Dritter stand der französische Meister Julien Epaillard (48) nach schnellster Vierfehler-Runde mit dem Hnegst Frangan de Vesquerie auf dem Podes. Von den deutschen Tielnehmern hatte keiner die Entscheidung erreicht. bester als Nuenter war Eurtopameistzer Richard Vogel (29) auf dem Hengst Unted Touch S, der gewinner des Rolex Grand Prix zuletzt in Aachen. Nicht mehr zur Kasse mussten Sophie Hinners (Pfungstadt) als 17. mit Iron Dames Sinclair und Daniel Deußer (Reijmenam), der mit dem belgischen Hengst Otello de Guldenboom einen Rang dahinter gelistet wurde. Großer Rolex Preis von La Baule