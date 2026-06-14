Sie befinden sich hier: Home Sport Wie in Rom - Italiener Bucci in La Baule GP-Sieger

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 1472 Gäste und 1 Mitglied online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner
Banner
Anzeige


Wie in Rom - Italiener Bucci in La Baule GP-Sieger PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Dieter Ludwig   
Sonntag, 14. Juni 2026 um 17:19

La Baule. Beim Internationalen Offiziellen Springreiterturnier (CSIO) von Frankreich in La Baule hieß wie vor zwei Wochen in Rom der Sieger im Rolex Grand Prix Piergiorgio Bucci (50). Der Italiener gewann die mit 500.000 Euro ausgeschriebene Konkurrenz diesmal auf dem holländischen Wallach Hantano (14) nach Stechen gegen den ebenfalls fehlerfreien Schweizer Ex-Europameister Martin Fuchs (33) auf dem Holsteiner Wallach Conner Jei. In Rom hatte Bucci den Hengst Pallieter vorgestellt.

Insgesamt hatten sieben Starter im Atlantik-Badeort das Stechen erreicht, davon blieben zwei auch auf der letzten Runde fehlerfrei, vier hatten je einen Abwurf, einer zwei. Als Dritter stand der französische Meister Julien Epaillard (48) nach schnellster Vierfehler-Runde mit dem Hnegst Frangan de Vesquerie auf dem Podes.

Von den deutschen Tielnehmern hatte keiner die Entscheidung erreicht. bester als Nuenter war Eurtopameistzer Richard Vogel (29) auf dem Hengst Unted Touch S, der gewinner des Rolex Grand Prix zuletzt in Aachen. Nicht mehr zur Kasse mussten Sophie Hinners (Pfungstadt) als 17. mit Iron Dames Sinclair und Daniel Deußer (Reijmenam), der mit dem belgischen Hengst Otello de Guldenboom einen Rang dahinter gelistet wurde.

Großer Rolex Preis von La Baule
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>