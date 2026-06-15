Yuri Mansur und der zwölfjährige holländische Wallach Mister Jup von Carrera VDL x Silverstone (Foto: Josef Dicken) Opglabbeek/ Belgien. Der Vier-Sterne-Grand Prix der Springreiter im belgischen Sentower Park endete mit dem Erfolg des Brasilianers Yuri Mansur (47). Der Südamerikaner, der seit zwölf Jahren mit seiner Familie in Belgien beheimatet ist und vor zwei Jahren als seinen bisher größten Erfolg den Sieg im Rolex Grand Prix von Rom feierte, setzte sich im Stechen mit dem Wallach Mister Jup gegen den Iren Eoin McMahon auf Disney Z und den Spanier Manuel Fernandez Saro auf Baloys PS durch. Von den deutschen Teilnehmern hatte sich keiner für das Stechen qualifiziert. Großer Preis