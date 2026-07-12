Falsterbo/ Schweden. Zum Abschluss des Internationalen Offiziellen Reitturniers (CHIO) von Schweden in Falsterbo gewann der Ire Shane Sweetnam auf James Kann Cruz den mit 500.000 Euro dotierten Rolex Grand Prix vor Europameister Richard Vogel (Bensheim) auf dem Hnegst Cloudio und dem Schweizer Olympiasieger und Ex-Europameister Steve Guerdat auf Albführen`s Iashin Sitte. Preisgeld für den Sieger vor Abzug durch Steuer: 150.300 Euro. Rolex Grand Prix von Falsterbo