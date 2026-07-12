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Rodrigo Pessoa Erster in Valkenswaard PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 12. Juli 2026 um 22:55

Valkenswaard/ NL. Auf der großzügigen Anlage von Jan Tops in Valkenswaard sicherte sich der Brasilianer Rodrigo Pessoa den mit 105.500 Euro dotierten Großen Preis 4* der Springreiter im Rahmen mehrerer Sommerturniere. Hinter dem Ex-Weltmeister und früheren Olympiasieger im Sattel von Major Tom belegten nach Stechen und ebenfalls fehlerfreien Umläufen Andres Azcarraga (Mexiko) auf Contendros und der zweimalige deutsche Meister und ehemalige Weltcupgewinner Daniel Deußer (Reijmenam/ Belgien) auf der Stute Pepita van Meulenhof BR die nächsten Plätze.

Grand Prix 4* von Valkenswaard

 
 

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