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Portugiese siegt im GP von Chantilly PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Montag, 13. Juli 2026 um 12:43

Chantilly. Der im Rahmen der Al Shira` AA-Tour ausgeschriebene und sehr gut besetzte Grand Prix von Chantilly endete überraschend mit dem Erfolg des Portugiesen Rodrigo Giesteira Almeida (33). Der Zweite des Weltcupspringens von Stuttgart 2025 hatte wie in der Schleyerhalle die holländische Stute Karonia.L gesattelt und war im Stechen 1,57 Sekunden schneller als der weitaus bekanntere britische zweimalige Olympiasieger Scott Brash auf Hello Mango. Zehn Teilnehmer hatten das Stechen erreicht, ebenfalls im Geld war als Zwölfter Patrick Stühlmeyer (Mühlen) auf Leonardo S.

Großer Preis von Chantilly 4* (Dotierung 106.000 €)
 

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