Warendorf. Andre Thieme verzichtet von sich aus auf den zunächst vorgesehenen Platz im deutschen Springreiterteam bei den Weltmeisterschaften in wenigen Wochen in Aachen. Für ihn rückt Marcus Ehning nach. Nach dem Nationenpreis-Turnier im schwedischen Falsterbo am vergangenen Wochenende entschied sich André Thieme (Plau am See), auf seinen Platz im WM-Team zu verzichten. Ausschlaggebend für diese Entscheidung waren leichte Unsicherheiten der Stute Chakaria am Wassergraben, die sich während des Turniers gezeigt hatten. Für Thieme und DSP Chakaria rückt nun Marcus Ehning mit Coolio in die Mannschaft nach. Neues Reservepaar sind Christian Kukuk und Checker. „Ich habe in Falsterbo gemerkt, dass Chakaria den Wassergraben aktuell nicht mit der Sicherheit springt, die sie normalerweise zeigt. Im Interesse meines Pferdes und der Mannschaft habe ich deshalb entschieden, auf einen Start bei den Weltmeisterschaften zu verzichten. Wir wollen kein Risiko eingehen und werden nun in Ruhe daran arbeiten, ihr am Wasser wieder das volle Vertrauen zu geben. Natürlich wäre ich in Aachen sehr gerne Teil dieses tollen Teams gewesen. Aber für mich steht die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit meinem Pferd an erster Stelle. Deshalb ist es die richtige Entscheidung, auch wenn sie mir schwerfällt. Jetzt drücke ich von zu Hause aus die Daumen und wünsche unserem Team viel Erfolg“, sagt André Thieme. Welch `große Worte. Bundestrainer Otto Becker unterstützt Thiemes Entscheidung: „Solche Entscheidungen sind im Spitzensport nie einfach, aber sie gehören leider dazu. André Thieme hat die Situation mit Chakaria sehr verantwortungsvoll eingeschätzt. Seine Entscheidung hat meinen ausdrücklichen Respekt. Mit Marcus Ehning und Coolio rückt ein championatserfahrenes Paar nach.“ Otto Becker hatte sich gemeinsam mit dem Springausschuss bereits frühzeitig für die Nominierung des WM-Teams entschieden, um Reitern, Pflegern, Pferdebesitzern und dem gesamten Umfeld Planungssicherheit zu geben und eine optimale Vorbereitung für die WM zu ermöglichen. Kurzfristige Anpassungen waren jedoch vorbehalten, falls sportliche oder veterinärmedizinische Gründe dies erforderlich machen. Mit der Änderung stellt sich das deutsche Springteam für die Weltmeisterschaften in Aachen nun wie folgt auf: Daniel Deußer (Wolvertem/BEL) mit Otello de Guldenboom, Marcus Ehning (Borken) mit Coolio, Sophie Hinners (Pfungstadt) mit Iron Dames Singclair und Richard Vogel (Pfungstadt) mit United Touch S. Christian Kukuk (Riesenbeck) und Checker reisen als Reservepaar mit nach Aachen und starten im ersten Warm-Up-Springen.