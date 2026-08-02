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Peter Devos im Rolex-Grand Prix Erster vor Ahlmann PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 02. August 2026 um 17:51

Dinard/ Frankreich. Den mit 500.000 Euro dotierten Rolex Grand Prix der Springreiter gewann im französoschen Dinard der Team-Europameister von 2019, Peter Devois (40). Im Stechen bezwang der Belgier auf dem belgischen Wallach Primo DV den ebenfalls fehlerfreien Marler Christian Ahlmann (51) auf dem Hengst Sheeran WL von Codex One um 1,66 Sekunden, was seine Prämie um 25.000 Euro erhöhte. Dritter, mit Bestzeit im Stechen, aber vier Strafpunkten, wurde der für Österreich reitende Max Kühner (52) auf dem irischen Wallach EIC Cooley Jump The Q. Ebenfalls das Stechen erreicht hatte die Brasilianerin Luciana Diniz (55), doch sie verzichtete mit dem französischen Schimmelwallach Vertigo du Desert auf die zusätzliche Runde und wurde Vierte des Großen Preises von Dinard.

Rolex Grand Prix von Dinard

 
 

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