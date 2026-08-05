Lausanne. Weriter Nummer 1 der Weltrangliste im Springreiten ist der US-Amerikaner Kent Farrington. Dahinter liegt knapp Europameister Richard Vogel (Bensheim).

In der Dressur wurde Europameister Justin Verboomen (Belgien) von der Dänin Cathrine Laudrup-Dufour abgelöst, die von Platz 31 auf 1 vordrang. Beide gelten bei den anstehenden Weltmeisterschaften in Aachen als heiße Anwärter auf den Einzeltitel.

Weltrangliste Dressur

Weltrangliste Springreiten