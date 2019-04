Warendorf. Die Presseabteilung der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) mit U25-Förderpreis vom 19. bis 21. April in Radolfzell

CCI2*-S

1. Clara Sophie Abeck (Wesel) mit Don Edosto; 26,10 (Dressur 26,10/Gelände 0/Springen 0)

2. Konstantin Harting (Königswinter) mit Conil 3; 26,90 (26,90/0/0)

3. Sven Lux (Elmenhorst) mit Freiin CR; 27,60 (27,60/0/0)



CCI2*-L

1. Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) mit Auf geht’s Fraeulein Hummel; 28,80 (Dressur 28,80/Gelände 0/Springen 0)

2. Lena Scheepers (Rheinberg) mit La Mum; 31,50 (31,50/0/0)

3. Pietro Grandis (ITA) mit Choclat; 31,50 (29,90/1,60/0)



CCI3*-S

1. Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Hale Bob OLD; 23,90 (Dressur 23,90/Gelände 0/Springen 0)

2. Anais Neumann (Nümbrecht) mit Pumuckel E; 29,10 (27,50/1,60/0)

3. Nicolai Aldinger (Döhle-Egestorf) mit Newell; 30,50 (30,50/0/0)



CCI3*-S U25 Förderpreis

1. Anais Neumann (Nümbrecht) mit Pumuckel E; 29,10 (Dressur 27,5/Gelände1,60/Springen 0)

2. Emma Brüssau (Warendorf) mit Dark Desire GS; 31,8 (27,4/4,40/0)

3. Ann-Katharina Vogel (Windeck) mit Quintana P; 32,40 (32,40/0/0) Weitere Informationen unter www.weiherhof-eventing.com Internationales Reiningturnier (CRI3*/CRIJY3*) mit EM-Sichtung (Senioren) und WM-Sichtung (Junioren/Junge Reiter) vom 14. bis 20. April in Kreuth

CRI3*

1. Alexander Ripper (Fürth) mit Bay Gunner; 220,5 Score

2. Grischa Ludwig (Bitz) mit Coeurs Little Tyke; 220,0

3. Maria Theresia Till (Leipzig) mit Saras Special Nite; 215,5



CRIY3*

1. Michelle Maibaum (Groß-Rohheim) mit Star Sailor Whiz; 217 Score

2. Merrit Neben (Salzhausen) mit Tin Whizin; 214

3. Kim-Leonie Kiechle (Nagold) mit Smoke of Guntini; 213



CRIJ3*

1. Georgia Wilk (Göppingen) mit A Lunar Revolution; 219 Score

2. Celina Bachleitner (AUT) mit Paintball Gun; 218

3. Celine Beisel (Meckesheim) mit Gunner Be Good; 212



Weitere Informationen unter www.nrha.de Weltcup-Finale Voltigieren (CVI-W Finale) vom 18. bis 21. April in Saumur/FRA

Finale Herren

1. Juan Martin Clavijo (COL) mit For Ever du Chalet CH/Longenführer Simone Aebi; 8,976

2. Jannik Heiland (Wulfen) mit Dark Beluga/Barbara Rosiny; 8,770

3. Thomas Brüsewitz (Köln) mit Danny Boy OLD/Alexandra Knauf; 8,690



Finale Damen

1. Janika Derks (Dormagen) mit Carousso Hit/Longenführer Jessica Lichtenberg; 8,753

2. Marina Mohar (SUI) mit For Ever du Chalet CH/Simone Aebi; 8,390

3. Nadja Buttiker (SUI) mit Keep Cool III/Monika Winkler-Bischofberger; 8,374



Pas de Deux

1. Theresa-Sophie Bresch (Stuttgart)/Torben Jacobs (Köln) mit Danny Boy OLD/Longenführer Alexandra Knauf; 8,576

2. Daniel Janes/Haley Smith (USA) mit Feel the beat/Christina Ender; 8,238

3. Zoe Maruccio/Syra Schmid (SUI) mit Latino v. Först CH/Michael Heuer; 7,216 Weitere Informationen unter www.saumur.org Internationales Springturnier (CSI5* GCT/GCL) vom 18. bis 20. April in Miami/USA

Großer Preis

1. Pieter Devos (BEL) mit Claire Z; 0/0/37,38

2. Harrie Smolders (NED) mit Don VHP Z N.O.P.; 0/0/37,42

3. Malin Baryard-Johnsson (SWE) mit H&M Indiana; 0/0/38,34

…

6. Daniel Deusser (Deutschland) mit Calisto Blue; 0/8/36,90 Weitere Informationen unter www.globalchampionstour.com Internationales Springturnier (CSI3*/1*/U25) vom 18. bis 21. April in Lanaken/BEL

Großer Preis

1. Titouan Schumacher (FRA) mit Atome Z; 0/0/37,89

2. Yves Vanderhasselt (BEL) mit Jeunesse; 0/0/49,19

3. Ruben Romp (NED) mit Bugatty Go; 0/0/41,02

…

6. Jörne Sprehe (Fürth) mit Stakki’s Jumper; 0/8/40,08



Großer Preis U25

1. Chloe Winchester (GBR) mit Corcon; 0/0/36,68

2. Claire Mckean (USA) mit Isabelle; 0/0/37,38

3. Max Sebrechts (BEL) mit Cristel; 0/0/37,73

…

5. Joanna Assenmacher (Bedburg) mit X Factor; 0/0/45,47 Weitere Informationen unter www.zangersheide.com Internationales Offizielles Pony-Springturnier (CSIOP/CSIP/YP) vom 18. bis 21. April in Fontainebleau/FRA

Nationenpreis

1. Deutschland; 4 (Bo Chiara Gröning (Waltrop) mit Chessy 18/Liam Broich (Nettetal) mit Nashville’s Son WH/Lara Tönnissen (Senden) mit Clarissa NRW/Johanna Beckmann (Brunsbüttel) mit Karim van Orchid S)

2. Frankreich; 8

3. Irland; 12



Großer Preis CSIOP

1. Bo Chiara Gröning (Waltrop) mit Chessy 18; 0/4/48,19

2. Lara Tönnissen (Senden) mit Clarissa NRW; 0/8/49,10

3. Romane Orhant (FRA) mit Quabar des Monceaux; 0/74,05



Großer Preis CSIP

1. Hannah McGoldrick (IRL) mit River view Annie; 4/0/43,09

2. Agathe Masquelier (FRA) mit Alia des Cosses; 4/0/46,03

3. Conor McLaughlin (IRL) mit Wildwood Silver; 4/0/49,35

…

9. Magnus Schmidt (Naumburg) mit Orchid’s Lambada; 5/87,46 Weitere Informationen unter www.csiop-france.fr Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOCh/J/P) vom 17. bis 21. April in Gorla Minore/ITA

Nationenpreis Children

1. Italien; 0

2. Niederlande; 4

2. Deutschland; 4 (Julius Bleser (Krefeld) mit Al Paolo/Max Paschertz (Cloppenburg) mit Clip P/Vivien Bögel (Merzen) mit Loberon/Tiara Bleicher (München) mit Cristallo Boy)



Großer Preis Children

1. Lou Puch (SUI) mit Quen Dira T On; 0/0/34,97

2. Emma Bocken (NED) mit Dagma; 0/0/35,81

3. Antonia Weixelbraun (AUT) mit Salwynara; 0/0/36,67

…

7. Julius Bleser (Krefeld) mit Al Paolo; 0/4/35,24



Nationenpreis Pony

1. Niederlande; 0

2. Italien; 20

3. Österreiche; 24

4. Deutschland; 36 (Eva Kunkel (Langenselbold) mit Mas Que Nada 4/Sarah Gruber (Brombachtal) mit Kanses/Marietta Hildebrandt (Steinfurth) mit Benjamin 386/Ann-Sophie Seidl (Regensburg) mit Berkzicht Rob)



Großer Preis Pony

1. Fleur Holleman (NED) mit Bora Bora; 0/0/41,80

2. Martina Ferrari (ITA) mit Diamante Oscuro; 0/0/43,59

3. Mart Ijland (NED) mit Invisible E van Het Juxschot; 0/8/36,93

…

13. Eva Kunkel (Langenselbold) mit Mas Que Nada 4; 8/73,27



Nationenpreis Junioren

1. Italien; 4

2. Scnweiz; 19

3. Dänemark; 20



Großer Preis Junioren

1. Anthony Philippaerts (BEL) mit Forever D’Arco Ter Linden; 0/75,26

2. Francesca Maffeis (ITA) mit Bonbon; 1/79,32

3. Anna Weilsby (DEN) mit Quincy; 1/79,34

…

7. Lilli Collee (Eberstadt) mit Casello; 4/73,81 Weitere Informationen unter www.equieffe.it Internationales Dressurturnier (CDI4*/Y/J/U25/P) vom 15. bis 22. April in Wiener Neustadt/AUT

Junioren Team

1. Yulia Grigorieva (RUS) mit Kalhave’s de Nora; 71,364 Prozent

2. Beatrice Arturi (ITA) mit Donaudistel; 70,909

3. Elizaveta Lyban (RUS) mit Solid Gold; 70,101

…

5. Franziska Nölken (Bad Honef) mit Rigamento Royal; 69,949



Junioren Individual

1. Yulia Grigorieva (RUS) mit Kalhave’s de Nora; 71,324 Prozent

2. Franziska Nölken (Bad Honef) mit Rigamento Royal; 71,225

3. Beatrice Arturi (ITA) mit Donaudistel; 71,176



Junioren Kür

1. Franziska Nölken (Bad Honef) mit Rigamento Royal; 74,792 Prozent

2. Yulia Grigorieva (RUS) mit Kalhave’s de Nora; 74,542

3. Beatrice Arturi (ITA) mit Donaudistel; 73,500



Junge Reiter Team

1. Valentina Remold (ITA) mit Broadway; 69,755 Prozent

2. Carl-Lennart Korsch (SUI) mit Flori Favoloso; 69,608

3. Carl-Lennart Korsch (SUI) mit Dias Desperados ST; 68,775

…

11. Victoria Marie Schönhofen (Saarlouis) mit Simple Choice; 66,667



Junge Reiter Individual

1. Valentina Remold (ITA) mit Broadway; 70,500 Prozent

2. Nicola Louise Ahorner (AUT) mit Phapsodie 204; 69,706

3. Carl-Lennart Korsch (SUI) mit Dias Desperados ST; 69,618

4. Anna Schneeberger (Herrieden) mit Rolf Rubin; 69,441



Junge Reiter Kür

1. Carl-Lennart Korsch (SUI) mit Dias Desperados ST; 71,370 Prozent

2. Valentina Remold (ITA) mit Broadway; 69,615

3. Helene Grabenwöger (AUT) mit Dancing Diamond; 68,485

...

7. Anna Schneeberger (Herrieden) mit Rolf Rubin; 67,270



Grand Prix Tour A

1. Florian Bacher (AUT) mit Fidertraum ; 69,283 Prozent

2. Tatiana Miloserdova (ITA) mit Florento Fortuna; 67,870

3. Ulrike Prunthaller (AUT) mit Bartlgut’s Duccio; 67,652

…

5. Franz Trischberger (München) mit Zap Zap; 67,217



Grand Prix Special Tour A

1. Florian Bacher (AUT) mit Fidertraum ; 70,745 Prozent

2. Ulrike Prunthaller (AUT) mit Bartlgut’s Duccio; 70,000

3. Franz Trischberger (München) mit Zap Zap; 69,043



Grand Prix Tour B

1. Ulrike Prunthaller (AUT) mit Bartlgut’s Quebec; 71,804 Prozent

2. Elena Sidneva (RUS) mit Fuhur 6; 71,717

3. Amanda Hartung (AUT) mit Dresscode Black; 69,370

…

5. Ferdindand Csaki (München) mit Stevie Wonder M; 67,913



Grand Prix Kür Tour B

1. Ulrike Prunthaller (AUT) mit Bartlgut’s Quebec; 74,700 Prozent

2. Victoria Michalke (Isen) mit Novia 6; 73,675

2. Elena Sidneva (RUS) mit Fuhur 6; 73,675 Weitere Informationen unter www.cdi-lakearena.at Internationales Dressurturnier (CDI3*/Y/J/U25/P) vom 18. bis 22. April in Sint-Truiden/BEL

Pony Team

1. Nathalie Thomassen (DEN) mit Lykkehojes Dream of Dornik; 73,095 Prozent

2. Jana Lang (Schmidgaden) mit Nur für Dich; 72,810

3. Lena Bücker (Emsdetten) mit Cosmopolitan; 72,667



Pony Individual

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Nur für Dich; 72,297 Prozent

2. Nathalie Thomassen (DEN) mit Lykkehojes Dream of Dornik; 71,757

3. Mathilde Sofie Jepsen (DEN) mit Tackmann’s Cookie; 71,667



Pony Kür

1. Sophie Luisa Duen (Bad Oeynhausen) mit Del Estero NRW; 74,142 Prozent

2. Nathalie Thomassen (DEN) mit Lykkehojes Dream of Dornik; 74,042

3. Rowena Weggelaar (NED) mit Navarone Van de Beekerheide; 72,208



Junioren Team

1. Sara Aagaard Hym (DEN) mit Skovborgs Romadinov; 71,717 Prozent

2. Maria Mejgaard Jensen (DEN) mit Uni IV; 70,909

3. Romy Allard (Dormagen) mit Summer Rose OLD; 70,859



Junioren Individual

1. Sara Aagaard Hym (DEN) mit Skovborgs Romadinov; 73,186 Prozent

2. Kristian Würtz Green (DEN) mit Boegegaardens Santiago; 71,078

3. Anna Middelberg (Glandorf) mit Blickfang Hc; 69,755



Junioren Kür

1. Felicia Olofsson (SWE) mit Bellman; 74,958 Prozent

2. Sara Aagaard Hym (DEN) mit Skovborgs Romadinov; 74,000

3. Kristian Würtz Green (DEN) mit Boegegaardens Santiago; 73,542

4. Romy Allard (Dormagen) mit Summer Rose OLD; 72,792



Junge Reiter Team

1. Sandra Aagaard Hym (DEN) mit Cavanillas-W; 73,235 Prozent

2. Noel Capucine (FRA) mit Soleil Noir vom Rosenhof; 70,882

3. Paulina Holzknecht (Solingen) mit Wells Fargo 14; 70,147



Junge Reiter Individual

1. Paulina Holzknecht (Solingen) mit Wells Fargo 14; 72,990 Prozent

2. Noel Capucine (FRA) mit Soleil Noir vom Rosenhof; 71,520

3. Sandra Aagaard Hym (DEN) mit Cavanillas-W; 71,471



Junge Reiter Kür

1. Paulina Holzknecht (Solingen) mit Wells Fargo 14; 73,267 Prozent

2. Sandra Aagaard Hym (DEN) mit Cavanillas-W; 72,900

3. Jennifer Lindvall (SWE) mit Bobcat; 72,475



Grand Prix U25

1. Anna-Christina Abbelen (Kempen) mit Henry Hennessy; 69,786 Prozent

2. Jasmien De Koeyer (NED) mit Esperanza; 69,402

3. Cedric Gallinard (FRA) mit Scherzo Zc; 67,906



Grand Prix Kür U25

1. Jasmien De Koeyer (NED) mit Esperanza; 74,167 Prozent

2. Anna-Christina Abbelen (Kempen) mit Henry Hennessy; 73,333

3. Cedric Gallinard (FRA) mit Scherzo Zc; 71,667



Grand Prix 3*

1. Morgan Barbancon (FRA) mit Bolero; 71,587 Prozent

2. Jeroen Devroe (BEL) mit Hyrano; 70,891

3. Fanny Verliefden (BEL) mit Indoctro VD Steenbok; 70,087

4. Heiner Schiergen (Krefeld) mit Aaron; 69,674



Grand Prix Special 3*

1. Morgan Barbancon (FRA) mit Bolero; 71,511 Prozent

2. Fanny Verliefden (BEL) mit Indoctro VD Steenbok; 71,319

3. Jeroen Devroe (BEL) mit Hyrano; 70,064

…

11. Jana Kun (Krefeld) mit Larry Labond; 64,957



Grand Prix Kür

1. Jorinde Verwimp (BEL) mit Cape Town; 72,985 Prozent

2. Heiner Schiergen (Krefeld) mit Aaron; 72,290

3. Charlotte Defalque (BEL) mit Botticelli; 72,155 Weitere Informationen unter www.stalgravenhof.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/3*-L/2*-L/P2*-L) vom 19. bis 21. April in Oudkarspel/NED

Nationenpreis Pony

1. Deutschland; 132,1 (Sophie Rössel (Mayen) mit Camillo WE/Jule Krueger (Hamburg) mit Golden Grove Simon; Maya Marie Fernandez (Weiterstadt) mit Kick 3/Maxima Homola (Bad Homburg) mit Nutcracker 4)

2. Niederlande; 198,8

3. Europa; 216,5



CCIP2-L

1. Sophia Rössel (Mayen) mit Camillo WE; 35,1 (Dressur 25,9/Gelände 1,2/Springen 8)

2. Jule Krueger (Hamburg) mit Golden Grove Simon; 37,8 (33,8/0/4)

3. Michelle Swinkels (NED) mit Snow; 39,9 (35,9/0/4)



CCI2*-L

1. Felix Etzel (Warendorf) mit Polartanz; 25,8 (Dressur 25,8/Gelände 0/Springen 0)

2. Joelle Celina Selenkowitsch (Achim) mit Akeby’s zum Glück; 28,6 (28,6/0/0)

3. Ben Philipp Knaack (Norderstedt) mit Cocolares; 30,0 (30,0/0/0)



CCI3*-L

1. Atsushi Negishi (JPN) mit Ventura de la Chaule JRA; 33,9 (Dressur 29,1/Gelände 4,8/Springen 0)

2. Fouaad Mirza (IND) mit Seigneur Medicott; 34,7 (23,5/11,2/0)

3. Lara Schapmann (Ostbevern) mit Quinzi Royal; 40,0 (38,8/1,2/0)



CCI3*-S

1. Lea Siegl (AUT) mit Fighting Line; 34,6 (Dressur 33,0/Springen 0/Gelände 1,6)

2. Nadine Marzahl (Munster) mit Valentine 18; 35,7 (27,7/0/8)

3. Heike Jahncke (Elsoft) mit Mighty Spring; 36,0 (33,6/0/2,4) Weitere Informationen unter www.nhht.nl Internationales Fahrturnier (CAI3*-H4/H2) vom 18. bis 21. April in Kronenberg/NED

Kombinierte Wertung H2

1. Martin Hölle (HUN); 129,65 (Dressur 38,19/Marathon 75,56/Hindernisfahren 15,90)

2. Stan van Eijk (NED); 137,97 (59,97/78,00/137,97)

3. Antonie Ter Harmsel (NED); 139,04 (52,51/76,84/9,69)

…

6. Lars Schwitte (Stadtlohn); 144,56 (44,78/90,32/9,46)



Kombinierte Wertung H4

1. Boyd Exell (AUS); 119,06 (Dressur 34,13/Marathon 84,93/Hindernisfahren 0)

2. Bram Chardon (NED); 130,64 (40,72/89,92/0)

3. Ijsbrand Chardon (NED); 130,79 (40,32/90,47/0)

…

11. Georg von Stein (Modautal); 158,14 (55,50/96,64/6) Weitere Informationen unter www.horsedrivingkronenberg.nl