Lausanne. Der dreimlige Weltcup-Gewinner Steve Guerdat (37) führt weiter die Weltrangliste im Springreiten an. Erstmals hatte der Schweizer die Spitzenposition im Oktober 2012 inne. Hinter Guerdat, 2012 der erst zweite Schweizer Olympiasieger nach Alphonse Gemuseus 1924, liegt der schwedische Europameister Peder Fredricson weiter auf Platz 2, an die dritte Stelle schob sich Vize-Weltmeister Martin Fuchs (Schweiz), In den Top Ten der Liste sind aus Deutschland Daniel Deußer und Marcus Ehning. Die Weltrangliste auf einen Klick