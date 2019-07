Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Offizielles Dressur-, Spring-, Vielseitigkeits-, Fahr- und Voltigierturnier „CHIO Aachen“ (CDIO5*/CSIO5*/ CCIO4*-S/ CAIO4*-H4/CVIO4*) vom 12. bis 21. Juli in Aachen



Nationenpreis Springen

1. Schweden; 4

2. Deutschland; 5 (Simone Blum (Zolling) mit DSP Alice/Christian Ahlmann (Marl) mit Clintrexo Z/Daniel Deusser (Deutschland) mit Calisto Blue/Marcus Ehning (Borken) mit Funky Fred)

3. Frankreich; 8



Großer Preis

1. Kent Farrington (USA) mit Gazelle; 0/0/0/43,98

2. Daniel Deusser (Deutschland) mit Scuderia 1918 Tobago Z; 0/0/0/44,35

3. Ben Maher (GBR) mit Explosion W; 0/0/4/43,94



Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport

1. Richard Vogel (Viernheim) mit Lesson Peak; 0/0/41,42

2. Enno Klaphake (Mühlen-Steinfeld) mit Urus 2; 0/0/41,93

3. Finja Bormann (Harsum) mit A Crazy Son of Lavina; 0/0/42,42



Nationenpreis Dressur

1. Deutschland; 489,477 (Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Damsey FRH/Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB/Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH/Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose 2)

2. Dänemark; 457,515

3. USA; 450,775



Grand Prix CDIO5*

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose 2; 82,783 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 80,609

3. Charlotte Dujardin (GBR) mit Erlentanz; 79,152



Grand Prix Special CDIO5*

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose 2; 84,447 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 83,617

3. Charlotte Dujardin (GBR) mit Erlentanz; 80,277



Grand Prix Kür CDIO5*

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose 2; 90,450 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 89,660

3. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 87,595



Grand Prix CDI4*

1. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Cosmo 59; 81,370 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 79,435

3. Cathrine Dufour (DEN) mit Atterupgaards Cassidy; 78,043



Grand Prix Special CDI4*

1. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Cosmo 59; 82,213 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 76,681

3. Jesscia von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E; 76,191



Grand Prix Kür CDI4*

1. Cathrine Dufour (DEN) mit Atterupgaards Cassidy; 83,460 Prozent

2. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus 15; 78,945

3. Ulrike Prunthaller (AUT) mit Bartlgut’s Quebec; 77,260



Nationenpreis Vielseitigkeit

1. Deutschland; 94,5 (Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Hale Bob OLD/Michael Jung (Horb) mit Star Connection/Andreas Dibowski (Döhle) mit FRH Corrida/Josefa Sommer (Immenhausen) mit Hamilton 24)

2. Neuseeland; 102,7

3. Australien; 112,4



CCIO4*

1. Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Hale Bob OLD; 24,7 (Dressur 20,7/Springen 4/Gelände 0)

2. Michael Jung (Horb) mit fischerChipmunk FRH; 25,5 (21,5/4/0)

3. Christopher Burton (AUS) mit Quality Purdey; 27,0 (27,0/0/0)



Nationenpreis Fahren

1. Niederlande; 330,12

2. Frankreich; 377,42

3. Belgien; 381,21

4. Deutschland; 383,23 (Michael Brauchle (Aalen)/Mareike Harm (Negernbötel)/Georg von Stein (Modautal)



Kombinierte Wertung Fahren

1. Boyd Exell (AUS); 158,57 (Dressur 31,86/Marathon 124,34/Hindernisfahren 2,37)

2. Koos de Ronde (NED); 164,10 (45,78/117,59/0,73)

3. Ijsbrand Chardon (NED); 166,02 (41,98/121,04/3)

…

6. Mareike Harm (Negernbötel); 188,11 (47,71/131,78/8,62) Weitere Informationen unter www.chio-aachen.de Internationales Springturnier (CSI5*/2**) vom 18. bis 21. Juli in Ascona/SUI



Großer Preis

1. Jos Verlooy (BEL) mit Caracas; 0/0/37,73

2. Robert Whitaker (GBR) mit Catwalk IV; 0/0/39,33

3. Elian Baumann (SUI) mit Campari Z; 0/0/39,45

…

11. Louisa Müller (Hückeswagen) mit Salitos; 1/78,56 Weitere Informationen unter www.csi-ascona.ch Internationales Springturnier (CSI4*/2*/1*) vom 16. bis 21. Juli in Samorin/SVK



Großer Preis

1. Pierre Marie Friant (FRA) mit Urdy d’Astree; 0/0/37,37

2. Paris Sellon (USA) mit Cassandra; 0/0/39,67

3. Tobias Meyer (Neuenkirchen-Seelscheid) mit Quintair; 0/0/39,95 Weitere Informationen unter www.xbionicsphere.com Internationales Springturnier (CSIU25/Y/J/P) vom 19. bis 21. Juli in Valkenswaard/NED



Großer Preis Pony

1. Ebba Danielsson (SWE) mit Dynamite Spartacus; 0/0/41,52

2. Claudia Moore (GBR) mit Elando van de Roshoeve; 0/0/42,03

3. Max Wachman (IRL) mit Cuffesgrange Cavalidam; 0/0/42,10

…

26. Marlene Becker (Sendenhorst) mit Black Jack; 9/80,03



Großer Preis Junioren

1. Milja Esser (Wipperfürth) mit Ciance; 0/0/37,15

2. Calvin Böckmann (Lastrup) mit Channing L NRW; 0/0/37,40

3. Thibault Philippaerts (BEL) mit Lucky Luke de Goedereede; 0/0/37,91



Großer Preis Junge Reiter

1. Vincent Dings (NED) mit Daylight; 0/0/36,36

2. Max Haunhorst (Hagen a.T.W.) mit Chaccara; 0/0/37,59

3. Zoe Osterhoff (Hamm) mit Elovely; 0/4/37,29



Großer Preis U25

1. Mylen Kruse (Zeven) mit Chaccmo; 0/0/37,42

2. Thibault Philippaerts (BEL) mit Cassi Lano C; 0/0/37,54

3. Lisa Bongers (NED) mit Donbalian; 0/0/41,00 Weitere Informationen unter www.topsinternationalarena.com Internationales Dressurturnier (CDIJ) vom 18. bis 21. Juli in Deauville/FRA



Team Test

1. Samantha Willson (GBR) mit Delhurens Sunshine; 69,091 Prozent

2. Manon Ameye (FRA) mit Bello; 66,919

3. Laura Stuhldreier (Münster) mit Damon’s Pauly; 66,212



Individual

1. Samantha Willson (GBR) mit Delhurens Sunshine; 70,098 Prozent

2. Laura Stuhldreier (Münster) mit Damon’s Pauly; 68,725

3. Manon Ameye (FRA) mit Bello; 66,225



Grand Prix Kür

1. Samantha Willson (GBR) mit Delhurens Sunshine; 72,558 Prozent

2. Manon Ameye (FRA) mit Bello; 71,225

3. Laura Stuhldreier (Münster) mit Damon’s Pauly; 68,567 Weitere Informationen unter www.pole-international-cheval.com