Wängi/ Schweiz. Die letzten großen Erfolge des Springreiters Martin Fuchs sind die Silbermedaille bei den Weltreiterspielen in Tryon 2018 und zuletzt in diesem Jahr Zweiter im Finale um den Weltcup und Gewinner der Europameisterschaft in Rotterdam als zweiter Schweizer nach Willi Melliger 1993 in Gijon. Martin Fuchs hat mit seinen 27 Jahren schon fast alles erreicht, was er sich jemals erträumt hatte. In einer Reiterfamilie aufgewachsen, lebte er von Kindheit an für die Pferde und den Springsport. Seine Eltern sind Springreiter Thomas Fuchs, selbst Team-Europameister, WM-Dritter mit dem Schweizer Team und Olympiastarter sowie Coach der Landes-Equipe, und die Springreiterin und Trabrennfahrerin Renata Fuchs. Sein Onkel Markus Fuchs hatte ebenfalls große Erfolge im Springsattel, u.a. olympisches Team-Silber in Sydney 2000, Einzel-Silber bei der EM 1999 und Sieg im Weltcup-Finale 2001. Für Martin Fuchs hagelte es förmlich Medaillen vom Himmel, bei den Children, Junioren den Jungen Reitern holte er EM-Gold. Nach WM-Einzel-Silber im vergangenen Jahr krönte Martin Fuchs seine bisherige reiterliche Laufbahn nun mit Einzelgold bei den Europameisterschaften in Rotterdam. Immer mit dabei: Der westfälische Schimmelwallach Clooney, ein Kämpfer, der im Frühjahr 2018 eine Kolik-OP überstand. Damals erlebte Martin Fuchs einige der schlimmsten Stunden seines Lebens, gibt der Reiter heute zu. Momente, an die er auch in den Stunden des größten Erfolgs denken musste. Bei den Europameisterschaften sah man Sie nach Ihrem Sieg völlig überwältigt. Wie blicken Sie nun, da einige Wochen ins Land gegangen sind, darauf zurück? Martin Fuchs: „Es sind für mich immer noch einmalige Erinnerungen. Das waren unglaublich emotionale Stunden. Auch kriege ich heute noch regelmäßig Gänsehaut, wenn ich an diesen tollen Tag und die vielen Emotionen denke.“ Ist es Ihnen eigentlich schwergefallen, nach diesem unglaublichen Erfolg wieder in den normalen Reiteralltag zurückzukehren? M.F.: „Der Alltag hat mich sehr schnell wieder eingeholt. Denn die Turnierplanung für die Saison war ja schon fix gemacht. Wir hatten aber direkt nach meiner Ankunft am Flughafen ein schönes Essen im engsten Kreis. Die Woche darauf fand am CSI Humlikon in der Schweiz eine Ehrung für den Titel statt. Am Abend gab es dann wieder ein tolles Essen mit Freunden, Familie und Sponsoren, gefolgt von einer langen Partynacht. Das waren also meine beiden Feiern, bei denen ich schon viel Zeit hatte, zu genießen und all die schönen Momente Revue passieren zu lassen.“ Wie erleben Sie es: Hat sich durch den Gewinn des Europameistertitels etwas in Ihrem Leben verändert? M.F.: „Was sich seither verändert hat, sind die vielen Interviewanfragen, welche ich so gut und rasch als möglich zu beantworten versuche. Das hier ist ja eines davon. Ich freue mich sehr über die viele Aufmerksamkeit, aber natürlich muss ich aufpassen, dass ich mich immer wieder auf den Sport fokussiere, der ja im Mittelpunkt stehen muss. Dennoch freue ich mich sehr, wenn ich gute Fragen für eine interessante Zeitschrift beantworten darf.“ Vergangenes Jahr Zweiter bei den WEG, nun Europameister. Ist da ein Erfolg mehr wert als der andere? M.F.: „Vergleichen ist tatsächlich schwierig. Es waren beides unglaublich tolle Momente für mich, an die gerne zurückdenke. Ich glaube nicht, dass da einer mehr wert ist, jeder für sich war sehr emotional.“ Sind Ihre Augen nun schon nach Tokio ausgerichtet? Wie bereiten Sie sich und natürlich auch Clooney auf diese neue Herausforderung vor? M.F.: „Ja, das sind sie definitiv! Wir haben das Training und die Turniere, an denen Clooney teilnimmt, bereits jetzt speziell auf Tokio abgestimmt, damit er für die Olympischen Spiele in Topform ist. Ich bin in der glücklichen Lage, neben Clooney noch mehrere Top-Pferde zu reiten, sodass ich trotz der Olympiaplanung noch bei Top-Events wie dem Weltcup und der Global Tour dabei sein kann. Ich weiß, dass dies ein absoluter Luxus ist, den ich sehr schätze und für den ich meinen Pferdebesitzern nur immer wieder danken kann.“ Erinnern Sie sich noch an den Tag, als Clooney zu Ihnen kam? M.F.: „Ich bekam Clooney Ende des Jahres 2013, als er sieben Jahre alt war, unter den Sattel. Kurz darauf unternahmen wir unseren gemeinsamen ersten Ausritt. Ich lag nach fünf Minuten bereits am Boden, da mich Clooney abgeworfen hat. So haben wir uns kennengelernt. Aber es ist besser geworden mit uns beiden“ (lacht). Clooney ist eine herausragende Pferdepersönlichkeit. Was schätzen Sie persönlich ganz besonders an ihm? M.F.: „Er ist ein sehr spezielles Pferd. Wir brauchten viel Zeit zusammenbis er mir so gut vertraute wie er es jetzt tut. Es ist immer noch ein stetiges „Zueinanderfinden“. Wir lernen jede Wocheneue Dinge voneinander. Jedes Training und jedes Turnier ist aufs Neue eine Lehrstunde für mich. Er hat aus mir einen besseren Reiter und auch einen besseren Menschen gemacht.Ich habe durch ihn gelernt, dass man viele Dinge immer wieder reflektieren muss, um eine Lösung zu finden. Solch ein Pferd wie Clooney trifft man nur ganz selten und ich bin sehr glücklich, dass wir uns aufeinander eingelassen haben.“ Wie sieht Clooneys Alltag zuhause aus? M.F.: „Clooney geht am Morgen immer für 20-30 Minuten an die Führmaschine. Danach darf er immer erstmal ein bis zwei Stunden auf die Weide zum Grasen. Vormittags wird er geritten und danach vergnügt er sich jeweils nochmals zwei Stunden auf den Paddocks. Somit hat er jeden Tag und zu jeder Jahreszeit genügen Auslauf und Beschäftigung. Dies gilt aber nicht nur für Clooney, sondern für alle Pferde die bei uns stehen. Wir gönnen ihnen allen immer so viel Bewegung wie möglich und bemerken auch, dass sie dadurch sehr ausgeglichen sind.“ Wie haben Sie die Zeit von Clooneys Kolik-OP erlebt? Hat sie das mit dem Pferd noch mehr zusammengeschweißt? M.F.: „Einen so wichtigen Partner beinahe zu verlieren ist nicht einfach. Es war eine ganz schlimme Zeit. Trotzdem war ich aber von Anfang an sehr positiv und habe versucht, nicht an das Schlimmste zu denken. „ Sie stammen aus einer Reiterfamilie. Erinnern Sie sich überhaupt noch, wann Sie zum ersten Mal auf einem Pferd gesessen haben? M.F.: „Wirklich erinnern kann ich mich nicht mehr daran. Aber laut den Erzählungen meiner Eltern saß ich schon als Baby auf dem Pferd, mehr oder weniger sattelfest, wie sie mir immer wieder berichten“ (lacht). War bei Ihnen immer der Wunsch vorhanden, auch Springreiter zu werden? M.F.: „Ja, dieser Wunsch kam schon in jungen Jahren bei mir auf und ich habe immer hart auf dieses Ziel hingearbeitet und freue mich, dass es heute Wirklichkeit ist. Natürlich hatte da meine Familiengeschichte einen großen Einfluss auf mich. Wenn man auf einem Hof von großartigen Springpferden umgeben aufwächst, hat man natürlich besondere Möglichkeiten. Aber der Weg in den großen Sport ist dennoch eine Herausforderung.“ Gab es in Ihrer Jugend einen Moment, den Sie als besonders prägend für Ihre heutige reiterliche Karriere in Erinnerung haben? M.F.: „Ich werde die Dressurlektionen nie vergessen, welche ich mit meinem Großvater und meinem Pony Sean hatte. Dabei habe ich erkannt, wie wichtig Dressur auch fürs Springen ist. Das prägt mich bis heute.“ Wenn Sie auf all Ihre Pferde zurückblicken: Welches hat Sie und Ihren Weg neben Clooney am meisten geprägt? M.F.: „Ich hatte das wirklich große Glück, bereits in jungem Alter sehr gute Pferde reiten zu dürfen. Hildon Sorian war das alte Pferd von meiner Mutter, mit dem sie viele Große Preise bestritt. Mit ihm absolvierte ich dann meine ersten Turniere. So etwas ist natürlich ein echtes Geschenk. Ich konnte von ihm unglaublich viel lernen und durch seine Erfahrung selbst so viel besser werden. Mit Karin hatte ich danach eine super Lehrmeisterin und gewann meine ersten internationalen Großen Preise. Principal war mein erster Superstar und ich konnte mit ihm den Fünf-Sterne-Grand Prix von Wien gewinnen. Wir waren ja auch Einzel-Europameister der Jungen Reiter. Das waren alles solch prägende Momente. Danach kam PSG Future, welchen ich von der Youngster Tour bis zum Fünf-Sterne-Grand Prix-Sieg brachte. Jetzt habe ich mit Chaplin ein weiteres Top-Pferd neben Clooney. Sie haben mich alle sehr geprägt, waren und sind Lehrmeister, Kumpel, Freunde. Herausheben kann ich da keinen. „ Gibt es Persönlichkeiten, vor denen Sie großen Respekt haben? M.F.: „Da gibt es einige, auch aus meinem engen Umfeld. Dies sind sicherlich Luigi Baleri, der Besitzer von Clooney und mehreren anderen Pferden in meinem Stall, mein Vater Thomas und mein besonderer Freund Steve Guerdat. Alle sind sehr inspirierende und großartige Persönlichkeiten, von denen ich schon viel lernen konnte.“ Gibt es ein Pferd eines anderen Reiters, welches Sie gern einmal reiten würden oder geritten hätten? M.F.: „Ich war immer ein riesiger Fan von Baloubet du Rouet von Rodrigo Pessoa. Er war extrem vorsichtig und schnell. Ein Pferd, welches kaum zu schlagen war in einem Stechen. Auch Shutterfly von Meredith Michaels-Beerbaum ist für mich ein ganz spezielles Pferd. Sie haben beide ihre Zeit geprägt und wurden zu Legenden unseres Sports.“ Gibt es ein Turnier, bei dem Sie ganz besonders gern an den Start gehen? M.F.: „Früher war es mein Heimturnier, der CSI Zürich. Aber diesen gibt es leider nicht mehr. Das ist sehr schade, aber so ist der Lauf der Dinge. Ich musste allerdings erst einmal lernen, mich damit abzufinden. Deshalb bin ich in diesem Jahr zur eigentlichen Zeit des CSI auch nach Wellington/Florida zur Turnierserie gereist. Das war die beste Ablenkung. Super Erinnerungen habe ich an die großen Turniere in St. Gallen, Basel und Genf. Es ist immer schon vor heimischem Publikum zu starten.“ Was begeistert Sie ganz besonders am Springreiten? M.F.: „Das Zusammenspiel zwischen Pferd und Reiter. Da man so eng zusammenarbeitet, wachsen einem die Tiere sehr ans Herz. Das ist sicherlich in jedem Bereich des Pferdesports so, aber für mich ist es eben das Springreiten, von dem ich besonders fasziniert bin.“ Wie sieht ein typischer Tag in Ihrem Leben aus? M.F.: „Um 7 Uhr früh geht´s aus dem Haus, ab auf den Hof und dann heißt es reiten, reiten, reiten. Das geht jeweils bis in den frühen Nachmittag hinein, aber kann auch länger dauern, je nachdem, was ansteht. Sie sehen, mein Tag besteht also im Grunde fast nur aus der Arbeit mit den Pferden. Wenn ich danach doch noch etwas Zeit habe, mache ich Fitnessübungen, und den Abend verbringe ich mit meiner Partnerin Paris Sellon bei einem feinen Nachtessen. Sie ist auch Springreiterin, was es sicherlich einfacher macht, diesen Lebensstil zu verfolgen. Wir sind jedenfalls mit dieser Art zu leben sehr glücklich!“ Ihre Partnerin Paris Sellon ist US-Amerikanerin. Lebt sie bei Ihnen in der Schweiz? M.F.: „Wir leben zusammen in der Schweiz. Da wir beide viel an Turnieren unterwegs sind und nicht immer auf denselben, gibt es Zeiten, in denen wir uns nicht sehr oft sehen. Aber wenn wir uns sehen, genießen wir die gemeinsame Zeit dafür umso mehr.“ Wie entspannen Sie, wenn Sie mal nicht im Sattel sitzen? M.F.: „In erster Linie zusammen mit meiner Freundin Paris und natürlich auch mit meinen Freunden. Das ist dann mal eine ruhige Auszeit und ab und zu geht es auch mal sehr lustig zu wie bei der Feier nach der EM.“ Gibt es ein Ziel, das Sie unbedingt noch erreichen möchten? M.F.: „Ich möchte natürlich auf diesem Niveau bleiben, weiterhin Medaillen an Championaten sammeln und das größte Ziel ist eine Medaille bei den Olympischen Spielen. Am liebsten wäre mir natürlich die Goldene. Das ist schon ein ganz großer Traum von mir.“