München-Riem. Die Niederländerin Petra van Esch gewann in München-Riem auf der ehemaligen Olympia-Anlage die letzte Qualifikation zum Finale von „Stars von Morgen“ der Serie junger Grand Prix-Reiter bzw. junger Grand Prix-Pferde in der Dressur. Das Finale findet im Oktober auf Gut Aichet statt. Mit dem Sieg der Niederländerin Petra van Esch (36) München-Riem kam die Grand Prix-Nachwuchs-Serie „Stars von Morgen“ auch noch zu einem internationalen Anstrich. Petra van Esch gewann auf Fido Dido in München-Riem die letzte Qualifikation vor Sonja Sprenger mit Don Lago und Katharina Warmer mit Reseda´sSurprice. Aufmerksam wurde Petra van Esch auf die Serie durch einen Tipp des in Aachen beheimateten bekannten Coachs Ton de Ridder, der ihr die Vorzüge dieser Serie schilderte. Bevor Petra van Esch ihren selbstgezogenen Fido Dido in Grand Prix-Prüfungen in den Niederlanden reitet, wollte sie mit ihm Erfahrungen im 3-Sterne-Bereich sammeln. Auch zum Finale auf Gut Aichet wird sie wieder anreisen. Die 36 jährige Berufsreiterin aus Gemonde in der Nähe von s´Hertogenbosch hat ihr 10- jähriges Pferd Fido Dido von Flornico selbst gezogen. Er ist für sie auch deshalb etwas ganz Besonderes, ist er doch an ihrem Geburtstag geboren. Petra van Esch absolvierte eine Reitausbildung bei Hubert Rex in Worms. Seit neun Jahren wird sie vom holländischen Coach Gerrit-Claes Bierenbroodspot trainiert. Bei sieben Qualifikations-Turnieren konnten sich angehende Grand Prix-Reiter mit angehenden Grand Prix-Pferden für die Einlaufprüfung des Finales auf Gut Aichet qualifizieren. Das schafften 33 Reiter mit 36 Pferden., darunter Championatsreiterinnen wie Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) und Marcela KrinkeSusmelj aus der Schweiz. Uwe Schwanz konnte drei Pferde qualifizieren, Hermes, Dante und Fifth Avenue, aber auch die U 25-Reiterin Julia Meller qualifizierte ihre beiden Pferde Micello und Wallander. Konzept „Stars von Morgen“ voll bestätigt Das Konzept junge Grand Prix Pferde und junge Grand Prix Reiter gegeneinander antreten zu lassen, ist voll aufgegangen, auch unter dem Aspekt, dass der Vergleich mit Reiterpaaren aus anderen Landesverbänden jeden in der Ausbildung der Pferde weiter bringt. Über die Serie „Stars von Morgen“ sind etliche bekannte Grand Prix-Pferde und Grand Prix-Reiter in den großen Sport gekommen, wie zum Beispiel der Hengst Unee BB von Jessica von Bredow-Werndl oder auch U-25-Reiterinnen, wie Lisa Müller und Lisa-Maria Klössinger, die mit Birkhofs Dave bzw. New Lord die Finals der Serie gewinnen konnten. Finale auf Gut Aichet: 21. bis 23. Oktober Das Finale findet in diesem Jahr auf der Reitsportanlage Gut Aichetin der Nähe von Passau statt und ist mit 5000 € dotiert. Neben der Siegerdecke, gespendet von Gut Riedbichl, erhält der Sieger des Finales von den Juwelieren Banki aus Nürnberg einen Ehrenpreis im Wert von ca. 1200 €. Alle Geldpreise dieser Serie des bayerischen Reit- und Fahrverbandes werden gestiftet von Frau Claudia Reisbeck von Gut Riedbichl. Die qualifizierten Teilnehmer bestreiten auf Gut Aichet eine Vorqualifikation (Inter II), die zwölf Besten der Prüfung erreichen das Finale (Kurz Grand Prix). Die Stationen 2016 und ihre Sieger:

03.-05. Juni 2016 Ludwigsburg Dr. Susann Konrad

09.-12. Juni 2016 Babenhausen Uwe Schwanz

23.-26. Juni 2016 Brunnthal-Riedhausen Uwe Schwanz

07.-10. Juli 2016 Ingolstadt-Hagau Uwe Schwanz

28.-31. Juli 2016 Neu-Anspach Lena Waldmann

18.-21. August 2016 Kreuth Uwe Schwanz

23.-25. September 2016 München-Riem Petra van Esch

Finale:

21.-23. Oktober 2016 Gut Aichet Stars von Morgen – Die Sieger der vergangenen Jahre:



2015 München-Riem, Lisa-Maria Klössinger mit New Lord

2014 München-Riem, Rudolf Widmann mit Briar Junior

2013 Nürnberg Consumenta, Lisa Müller mit Birkhofs Dave FBW

2012 München-Riem, Jessica von Bredow-Werndl mit Unee BB

2011 Gut Aichet, Uwe Schwanz mit Deauville

2010 Gut Aichet, Rudolf Widmann mit Wertheimer

2009 Gut Aichet, Verena-Maria Hinze mit Leonardo

2008 Gut Aichet, Angela Hergeth mit Royal Classic

2007 Simbach, Michaela Beer mit Diamond Boy